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Опубликовано 5 января 2023, 11:22

Российские средства ПВО за сутки сбили украинский Су-25 и 21 беспилотник

Российские средства ПВО за последние сутки сбили украинский самолёт Су-25 и 21 вражеский беспилотник. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Победа Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-25 Воздушных сил Украины. Также за сутки уничтожен двадцать один украинский беспилотный летательный аппарат", — сказал он, уточнив, что БПЛА были сбиты в небе над ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями.

С начала спецоперации Российская армия уничтожила более 2,8 тысячи украинских дронов
С начала спецоперации Российская армия уничтожила более 2,8 тысячи украинских дронов

Ранее сообщалось, что на Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий российские войска нанесли поражение подразделениям 110-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Уничтожено до 60 украинских военнослужащих.

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Shutterstock / Vitalii Masliukov

Татьяна Миссуми
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