Российские средства ПВО за сутки сбили украинский Су-25 и 21 беспилотник

Российские средства ПВО за последние сутки сбили украинский самолёт Су-25 и 21 вражеский беспилотник. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Победа Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-25 Воздушных сил Украины. Также за сутки уничтожен двадцать один украинский беспилотный летательный аппарат", — сказал он, уточнив, что БПЛА были сбиты в небе над ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями.