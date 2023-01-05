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5 января, 12:25

McDonald's подтвердил закрытие ресторанов в Казахстане из-за проблем с поставками

McDonald's в Казахстане прекращает работу из-за ограничений в поставках мяса

Сеть ресторанов быстрого питания под управлением ТОО Food Solutions KZ в Казахстане прекращает работу под брендом McDonald's из-за ограничений в поставках. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Ранее газета Bloomberg сообщала, что McDonald's планирует уйти из Казахстана из-за проблем с поставками мяса. Согласно данным собеседников издания, франчайзи не удалось перестроить их схему.

"Сеть ресторанов быстрого обслуживания под управлением ТОО Food Solutions KZ прекращает работу под брендом McDonald's в Казахстане из-за ограничений в поставках. О возобновлении деятельности и сроках открытия новых ресторанов быстрого обслуживания под новым названием будет объявлено в ближайшее время", — приводит комментарий пресс-службы ТАСС.

На интересующие вопросы, связанные с продолжением работы компании, там пообещали ответить после даты перехода.

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Лайф напоминает, что рестораны McDonald's в Казахстане приостановили работу с 18 ноября 2022 года из-за ограничений в местных поставках. Владеющая заведениями компания намеревалась решить эту проблему.

Обложка ©

Pixabay

Ирина Фальке

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