McDonald's подтвердил закрытие ресторанов в Казахстане из-за проблем с поставками

Сеть ресторанов быстрого питания под управлением ТОО Food Solutions KZ в Казахстане прекращает работу под брендом McDonald's из-за ограничений в поставках. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Ранее газета Bloomberg сообщала, что McDonald's планирует уйти из Казахстана из-за проблем с поставками мяса. Согласно данным собеседников издания, франчайзи не удалось перестроить их схему.

"Сеть ресторанов быстрого обслуживания под управлением ТОО Food Solutions KZ прекращает работу под брендом McDonald's в Казахстане из-за ограничений в поставках. О возобновлении деятельности и сроках открытия новых ресторанов быстрого обслуживания под новым названием будет объявлено в ближайшее время", — приводит комментарий пресс-службы ТАСС.