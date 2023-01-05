Эрдоган допустил личную встречу с Асадом "ради обеспечения мира в Сирии"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган готов к личной встрече с сирийским коллегой Башаром Асадом после переговоров глав внешнеполитических ведомств. Об этом он сообщил на встрече с региональными представителями возглавляемой им Партии справедливости и развития.

"В Москве прошли переговоры глав министерств обороны Турции, России и Сирии. Предстоит встреча министров иностранных дел трёх стран. Затем может состояться наша личная встреча ради обеспечения мира в Сирии", — пояснил турецкий лидер.