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5 января, 12:27

Эрдоган допустил личную встречу с Асадом "ради обеспечения мира в Сирии"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган готов к личной встрече с сирийским коллегой Башаром Асадом после переговоров глав внешнеполитических ведомств. Об этом он сообщил на встрече с региональными представителями возглавляемой им Партии справедливости и развития.

"В Москве прошли переговоры глав министерств обороны Турции, России и Сирии. Предстоит встреча министров иностранных дел трёх стран. Затем может состояться наша личная встреча ради обеспечения мира в Сирии", пояснил турецкий лидер.

Запад и Восток попали в зависимость от Эрдогана, пишут СМИ

Запад и Восток попали в зависимость от Эрдогана, пишут СМИ

Напомним, в декабре в России прошли первые переговоры министров обороны Турции и Сирии за 11 лет. Хотя отношения двух стран остаются сложными, появились предпосылки к их нормализации. Новая встреча глав МИД Турции, России и Сирии может пройти во второй половине января. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара надеется на "разумное и логичное" продолжение начавшегося переговорного процесса.

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ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Татьяна Миссуми

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