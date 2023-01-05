Эрдоган допустил личную встречу с Асадом "ради обеспечения мира в Сирии"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган готов к личной встрече с сирийским коллегой Башаром Асадом после переговоров глав внешнеполитических ведомств. Об этом он сообщил на встрече с региональными представителями возглавляемой им Партии справедливости и развития.
"В Москве прошли переговоры глав министерств обороны Турции, России и Сирии. Предстоит встреча министров иностранных дел трёх стран. Затем может состояться наша личная встреча ради обеспечения мира в Сирии", — пояснил турецкий лидер.
Напомним, в декабре в России прошли первые переговоры министров обороны Турции и Сирии за 11 лет. Хотя отношения двух стран остаются сложными, появились предпосылки к их нормализации. Новая встреча глав МИД Турции, России и Сирии может пройти во второй половине января. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара надеется на "разумное и логичное" продолжение начавшегося переговорного процесса.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев