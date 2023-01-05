Запад и Восток попали в зависимость от Эрдогана, пишут СМИ

Страны Запада и Востока оказались в полной зависимости от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, поэтому его по праву можно назвать самым успешным политиком за 2022 год. Об этом пишет "Коммерсант".

По мнению издания, Эрдоган — это уникальный партнёр как для России, так и для Запада. Ведь он легко смог закупить российские ракетные системы С-400, хотя страны НАТО открыто выразили неодобрение. Также вместе с российским коллегой Владимиром Путиным глава Турции обсуждал зоны влияния в Сирии, продолжает газета. При этом Эрдоган умудрился провести переговоры с США о покупке истребителей F-16 и продать Украине беспилотники Bayraktar. А после начала российской спецоперации Анкара и вовсе оказалась в выигрыше, взяв роль посредника в конфликте и выискивая себе бонусы.

"Чем дольше длится кризис, тем больше санкций вводится в отношении России и тем значительнее выгоды для Турции, которая помогает их обходить. В своём масштабном исследовании российской внешней торговли (официальная информация о ней не публикуется с начала года) газета The New York Times указывает, что товарооборот между Москвой и Анкарой с началом полномасштабных боевых действий на Украине вырос (по данным на октябрь) на 198%", — пишет автор статьи.

Поэтому предстоящие президентские выборы в Турции станут судьбоносными для всей мировой политики, резюмируется в публикации. При этом рано делать прогнозы, так как оппозиция ещё не определилась со своим кандидатом, но умение Эрдогана лавировать на международной арене делает Турцию важным игроком, поэтому за голосованием на пост главы государства будут следить очень внимательно.

"Выбор граждан этой страны может повлиять не только на дальнейшее развитие украинского кризиса, но и на поведение НАТО, возможности России по обходу санкций и, безусловно, ситуацию на Ближнем Востоке", — подчеркнула газета.