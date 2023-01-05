Нутрициолог назвала идеальное меню для января

В середине зимы в ежедневный рацион должна входить рыба как источник омега-3 жирных кислот. Они поддерживают иммунитет, укрепляют нервную систему и снижают риск депрессии, считает диетолог Ирина Мансурова.

Тёплые, сытные супы — идеальное блюдо для зимы, в них хорошо добавлять овощи, зелень, бобы и чечевицу. Ещё одно вполне зимнее блюдо — овсянка с фруктами, орехами, мёдом. Каша согревает, быстро готовится и надолго сохраняет чувство сытости, отметила врач в разговоре с Лайфом.

Витамин D помогает усвоиться кальцию и контролировать инфекции, но продуктов с его содержанием немного, поэтому лучше принимать добавки, советует эксперт.

"Источник витамина D из пищи — молоко. Но для людей с непереносимостью лактозы хорошей заменой могут стать грибы. Ещё один отличный источник — это жирная рыба, например тунец, лосось и скумбрия", — рассказала нутрициолог.

Витамин С, помогающий в борьбе с инфекциями, можно найти в папайе, киви и других фруктах, а семена подсолнечника и миндаль богаты витамином Е. Диетолог напомнила и про грецкие орехи, содержащие витамины B6, медь и фолиевую кислоту, которые помогают снимать стресс. Включить зимой в рацион также стоит морковь, картофель, редьку, шпинат, сушёные и замороженные ягоды, а из последних можно делать отвары.

"Добавляйте в блюда куркумин. Это мощное противовоспалительное средство. Он повышает активность иммунных клеток и усиливает ответы антител. А в сочетании с чёрным перцем биодоступность куркумина значительно увеличивается. Также это ароматно и красиво", — заключила врач.