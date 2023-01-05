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5 января, 07:52

В Европе цена газа упала ниже $700 за 1 тыс. куб. м впервые с сентября 2021 года

В Европе цена газа в начале сегодняшних торгов пробила отметку ниже 700 долларов за тысячу кубометров впервые с сентября 2021 года. Общее падение стоимости в течение дня составляет более 2,8%. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах уменьшилась до 696,3 доллара за тысячу кубометров, или 63,5 евро за МВт·ч (если исходить из текущего обменного курса валют, цены на ICE указаны в евро за МВт·ч).

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Накануне сообщалось, что стоимость газа в Европе упала ниже 750 долларов за тысячу кубометров впервые с 2 ноября 2021 года. Снижение цены наблюдается всё последнее время, что эксперты объясняют относительно тёплой погодой. Температура в европейских странах держится выше климатической нормы.

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Shutterstock

Татьяна Миссуми

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