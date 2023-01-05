В полночь — побои, к утру — отравления: Врач скорой помощи описал работу в новогодние праздники

По словам медиков, в первых числах января по ряду причин вызовов становится больше, многие обращаются за помощью к врачам с жалобами на отравление и аллергию. Подробнее о дежурствах в новогодние праздники рассказал врач скорой помощи в Тюмени Дмитрий Тарасов.

"В первые часы мы выезжаем на бытовые травмы, ножевые ранения, побои, ожоги — последствия неправильного использования пиротехники. Ближе к утру добавляются вызовы по поводу отравлений алкоголем", — приводит его слова издание "Новости Тюмени".

Врач добавил, что в первых числах января, как правило, увеличивается количество пациентов с пищевыми отравлениями и аллергиями, и многие из них — дети, которые нарушили в честь праздника диету.

Тарасов также рассказал об одном из случаев, когда в Новый год врач отправился на помощь около полуночи: мужчина потерял сознание за столом. Оказалось, что у пациента обширный инфаркт, и его пришлось реанимировать в тяжёлом состоянии.