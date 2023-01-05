Индонезия изучает возможность использования карт "Мир"
Индонезийский посол сообщил, что страна рассматривает использование карт "Мир"
Индонезия рассматривает возможность использования карт российской платёжной системы "Мир", но на принятие окончательного решения потребуется время. Об этом сказал индонезийский посол в Москве Хосе Антонио Морато Таварес.
"Мы рекомендовали [индонезийским банкам рассмотреть вопрос использования карт "Мир"], но я думаю, это займёт определённое время. Мы знаем, что карты "Мир" используются уже во многих странах — в Турции, Вьетнаме, в СНГ. В Индонезии мы пока в процессе", — пояснил он.
Дипломат добавил, что в Индонезии, особенно на острове Бали, сейчас проживает примерно 40 тысяч граждан РФ — и им приходится искать способы проводить банковские операции.
Ранее Лайф рассказывал, что дочерний банк ВТБ в Казахстане запустил возможность выпуска цифровых карт платёжной системы "Мир" для розничных клиентов. Ожидается, что в следующем году станет возможным наладить выпуск пластиковых карт.
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