Индонезия изучает возможность использования карт "Мир"

Индонезия рассматривает возможность использования карт российской платёжной системы "Мир", но на принятие окончательного решения потребуется время. Об этом сказал индонезийский посол в Москве Хосе Антонио Морато Таварес.

"Мы рекомендовали [индонезийским банкам рассмотреть вопрос использования карт "Мир"], но я думаю, это займёт определённое время. Мы знаем, что карты "Мир" используются уже во многих странах — в Турции, Вьетнаме, в СНГ. В Индонезии мы пока в процессе", — пояснил он.

Дипломат добавил, что в Индонезии, особенно на острове Бали, сейчас проживает примерно 40 тысяч граждан РФ — и им приходится искать способы проводить банковские операции.