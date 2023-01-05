Сладкоежкам диабет угрожает не больше, чем любителям хлеба и колбасы

Популярное утверждение о том, что от злоупотребления сладким может возникнуть диабет — это миф. Однако у людей с избыточной массой тела и ожирением такой риск всё же есть. Об этом предупредил доктор медицинских наук, заведующий отделом прогнозирования и инноваций диабета "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России Александр Майоров.

По словам эксперта, миф о сахаре возник оттого, что сладкоежки в первую очередь склонны к набору лишних килограммов и ожирению, а уже во вторую очередь у них реализуется диабет II типа.

"Однако если человек не будет есть сладкое, а, например, хлеб и колбасу, то он точно так же будет полнеть и иметь такие же шансы заболеть диабетом", — приводит комментарий эндокринолога РИА "Новости".

При этом если худой человек будет употреблять сахар в избытке, шансы заболеть диабетом у него будут не выше, чем у тех, кто питается правильно. Майоров напомнил, что диабет бывает I и II типа: первый связан только с генетикой, а второй — с образом жизни. Причём II типом диабета болеют 97% пациентов с этим заболеванием, отметил врач.