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5 января, 06:45

Семью из восьми человек расстреляли в частном доме в США

ABC4: В жилом доме в США нашли тела пятерых детей и трёх взрослых с огнестрельными ранениями

Тела пятерых детей и трёх взрослых с огнестрельными ранениями были найдены в жилом доме в городке Инок (штат Юта). Об этом сообщили в департаменте полиции города.

"Полицейские <...> обнаружили в доме трёх взрослых и пятерых несовершеннолетних погибшими. Каждый, судя по всему, получил огнестрельные ранения", — заявляет телеканал ABC4 со ссылкой на городскую полицию.

Данные о происшествии также подтвердили в школьном совете, уточнив, что дети из этой семьи являлись учащимися местных школ. Какой-либо угрозы обществу на данный момент нет, сообщили полицейские.

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Ранее Лайф писал, что в одной из московских квартир был найден мёртвым малолетний ребёнок. В момент трагедии там находились бабушка, отец и мать малыша, которая попыталась скрыться.

Обложка ©

Pixabay

Ирина Фальке

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