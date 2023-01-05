Семью из восьми человек расстреляли в частном доме в США

Тела пятерых детей и трёх взрослых с огнестрельными ранениями были найдены в жилом доме в городке Инок (штат Юта). Об этом сообщили в департаменте полиции города.

"Полицейские <...> обнаружили в доме трёх взрослых и пятерых несовершеннолетних погибшими. Каждый, судя по всему, получил огнестрельные ранения", — заявляет телеканал ABC4 со ссылкой на городскую полицию.

Данные о происшествии также подтвердили в школьном совете, уточнив, что дети из этой семьи являлись учащимися местных школ. Какой-либо угрозы обществу на данный момент нет, сообщили полицейские.