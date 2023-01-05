Семью из восьми человек расстреляли в частном доме в США
ABC4: В жилом доме в США нашли тела пятерых детей и трёх взрослых с огнестрельными ранениями
Тела пятерых детей и трёх взрослых с огнестрельными ранениями были найдены в жилом доме в городке Инок (штат Юта). Об этом сообщили в департаменте полиции города.
"Полицейские <...> обнаружили в доме трёх взрослых и пятерых несовершеннолетних погибшими. Каждый, судя по всему, получил огнестрельные ранения", — заявляет телеканал ABC4 со ссылкой на городскую полицию.
Данные о происшествии также подтвердили в школьном совете, уточнив, что дети из этой семьи являлись учащимися местных школ. Какой-либо угрозы обществу на данный момент нет, сообщили полицейские.
Ранее Лайф писал, что в одной из московских квартир был найден мёртвым малолетний ребёнок. В момент трагедии там находились бабушка, отец и мать малыша, которая попыталась скрыться.
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