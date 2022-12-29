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29 декабря, 09:55

Эндокринолог рассказала, от каких пищевых привычек стоит отказаться в новом году

Врач Плещёва посоветовала отказаться в новом году от привычки пропускать завтрак

Многие люди часто отказываются от завтрака, а у кого-то это даже вошло в привычку, которая вредна для организма. Врач-эндокринолог, диетолог Анастасия Плещёва в беседе с Лайфом посоветовала ввести в ежедневный распорядок дня утренний приём пищи и никогда не забывать о нём.

"Первое, что вы должны делать во благо своего организма, — это начать день со вкусного завтрака. Я очень люблю комби-завтрак. Какие-то продукты белковой природы, то есть яйца, омлет, может быть, глазунья, но помним, что яйца лучше всё-таки в жидком виде усваиваются. Обязательно [употреблять яйца] в сочетании с овощами, овощи могут быть как термически обработаны, так и свежие, и с каким-то небольшим количеством углеводов. Например, тост, маленький блинчик. И тогда ваш завтрак действительно полноценный", — отметила она.

Специалист добавила, что кроме вкусного завтрака не стоит отказываться от качественного обеда и ужина. Так, днём можно съесть макароны или картофель, также не стоит забывать и про белковые продукты. Говоря о вечернем приёме пищи, эксперт отметила, что углеводы в это время лучше не употреблять. После ужина диетолог советует погулять на свежем воздухе.

Кроме того, важно продумать перекусы. Орешки стоит заменить хумусом в сочетании с овощами или салатом "Цезарь" без заправки. Ещё одна вредная привычка, от которой стоит отказаться, — запивать еду сладкими напитками.

"То есть покушал и [выпил] какой-нибудь там "чаёчек-сахарочек" с кусочком пирожного. Вот от этого стараемся, конечно же, уходить, как минимум сладкие напитки мы исключаем из своего рациона. А если мы хотим периодически выпить какой-то свежевыжатый сок, мы можем себе это позволить, но [если] делать это после каждого приёма пищи, [то это] однозначно очень пагубно будет сказываться на вашем калораже", — сказала эксперт.

Также стоит обратить внимание на соусы, которые есть в рационе. Предпочтение лучше отдавать нежирным заправкам, а отказаться стоит от майонезных. Например, очень просто приготовить ягодный соус. Для этого нужно достать замороженные ягоды и добавить сахарозаменитель и лимон.

"По поводу соли — если гастроэнтеролог не запрещает, то лучше подсаливать [еду] пряностями, чем использовать большое количество соли. Напоминаю, что соль должна быть всё-таки йодированная в вашем рационе", — добавила эксперт.

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Ольга Годуненко

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