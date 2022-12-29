Звезда турецкого сериала "Великолепный век" Озчивит раскрыл пол будущего ребёнка

Турецкий актёр Бурак Озчивит, известный по роли в сериале "Великолепный век", сообщил фанатам пол своего будущего ребёнка. До этого в Сети обсуждали слухи о том, что он на грани развода с беременной супругой — актрисой Фахрие Эвджен.

О пополнении в семье актёры сообщили летом. Тогда фанаты считали, что у них будет второй сын или близнецы. В итоге подтвердилось первое предположение. Озчивит рассказал, что у них родится мальчик.

Актёр опубликовал в блоге фотографию жены на последних сроках беременности. Снимок он сопроводил смайлами синего цвета, символизирующими пол ребёнка. Звёздная пара уже растит одного малыша — их сыну Карану три года.

Актриса Фахрие Эвджен. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / evcenf