ЁЛКА ДОБРЫХ ДЕЛ
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
29 декабря, 09:52

Звезда турецкого сериала "Великолепный век" Озчивит раскрыл пол будущего ребёнка

Турецкий актёр Бурак Озчивит сообщил, что у него родится ещё один сын

<p>Обложка © ТАСС / Zuma / Philippe Farjon</p>

Обложка © ТАСС / Zuma / Philippe Farjon

Турецкий актёр Бурак Озчивит, известный по роли в сериале "Великолепный век", сообщил фанатам пол своего будущего ребёнка. До этого в Сети обсуждали слухи о том, что он на грани развода с беременной супругой — актрисой Фахрие Эвджен.

О пополнении в семье актёры сообщили летом. Тогда фанаты считали, что у них будет второй сын или близнецы. В итоге подтвердилось первое предположение. Озчивит рассказал, что у них родится мальчик.

5 турецких актёров, увидев которых вы начнёте гуглить билеты в Стамбул

5 турецких актёров, увидев которых вы начнёте гуглить билеты в Стамбул

Актёр опубликовал в блоге фотографию жены на последних сроках беременности. Снимок он сопроводил смайлами синего цвета, символизирующими пол ребёнка. Звёздная пара уже растит одного малыша — их сыну Карану три года.

Актриса Фахрие Эвджен. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / evcenf

Актриса Фахрие Эвджен. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / evcenf

Ранее Лайф сообщал о том, что в России снимут адаптацию известного турецкого сериала "Постучись в мою дверь", производством займётся компания "Медиаслово" в партнёрстве с холдингом "Газпром-Медиа" и онлайн-кинотеатром Okko.

Илья Суриков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров