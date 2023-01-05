В ООН отказались комментировать признания Меркель и Олланда о Минских соглашениях
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик не стал комментировать заявления экс-канцлера Германии Ангелы Меркель и экс-президента Франции Франсуа Олланда о Минских соглашениях, которые, по их словам, были подписаны, чтобы дать Киеву время для усиления армии.
Отвечая в рамках брифинга на вопрос журналистов, насколько слова Меркель и Олланда отражают позицию генсека ООН по Минским договорённостям, Дюжаррик заявил, что вопрос является правомерным, однако отвечать на него не стал.
"Но я бы оставил исторический анализ репортёрам, бывшим официальным лицам и историкам", — сказал он.
При этом Дюжаррик добавил, что ООН "сосредоточена на сегодняшнем дне и попытках положить конец конфликту".
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Напомним, бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель в одном из интервью заявила, что Минские соглашения были подписаны с целью "дать Украине время". По её словам, Незалежная тех лет и сегодня — разные страны. В МИД РФ заявили, что высказывания экс-канцлера могут быть использованы для разбирательств в рамках трибунала. Президент России Владимир Путин признался, что разочарован заявлением Меркель. Позже слова экс-канцлера подтвердил бывший президент Франции Франсуа Олланд, выступив с подобным заявлением.
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