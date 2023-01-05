В ООН отказались комментировать признания Меркель и Олланда о Минских соглашениях

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик не стал комментировать заявления экс-канцлера Германии Ангелы Меркель и экс-президента Франции Франсуа Олланда о Минских соглашениях, которые, по их словам, были подписаны, чтобы дать Киеву время для усиления армии.

Отвечая в рамках брифинга на вопрос журналистов, насколько слова Меркель и Олланда отражают позицию генсека ООН по Минским договорённостям, Дюжаррик заявил, что вопрос является правомерным, однако отвечать на него не стал.

"Но я бы оставил исторический анализ репортёрам, бывшим официальным лицам и историкам", — сказал он.