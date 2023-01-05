В Госдуме призвали ввести госзаказ на единую школьную форму по образцу СССР

В Госдуме призвали предусмотреть систему госзаказа на покупку единой школьной формы, а за основу предлагается взять образцы времён СССР. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказала глава Комитета по делам семьи Нина Останина. Она отметила, что выбор и покупка формы не должны стать бременем на плечах родителей школьников.

"Я уверена, что начинать надо будет с помощи производителей, с государственного заказа, с тем, чтобы государство пусть не на сто процентов, но софинансировало", — сказала Останина.

Чтобы дети носили эту форму не по принуждению, а с удовольствием, парламентарий предложила привлечь к разработке эскизов самих школьников, а возможно, даже провести "дефиле юных дизайнеров", где они бы предложили сверстникам свои варианты. Самой же Останиной нравится советский вариант формы, но его, конечно, тоже придётся изменить, исходя "из требований и вызовов времени".

"Думаю, что мы, не отходя от традиций, заложенных в советский период, в соответствии уже с требованиями и вызовами времени можем каким-то образом видоизменить эту школьную форму", — добавила она.