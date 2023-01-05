В России могут поменяться условия применения упрощённой системы налогообложения

В России могут измениться условия для применения упрощённой системы налогообложения (УСН). Соответствующие поправки в законодательство подготовили депутаты ЛДПР. Они предлагают поднять потолок доходов для применения УСН с 200 до 400 миллионов рублей.

"С 1 января 2021 года налогоплательщики получили право применять УСН при сумме дохода за отчётный (налоговый) период до 200 миллионов рублей... Законопроектом предлагается увеличить предельный объём дохода с 200 до 400 миллионов рублей для налогоплательщиков, применяющих УСН", — говорится в пояснительной записке к законопроекту, которая есть в распоряжении редакции РИА "Новости".

Изменения коснутся главы 26 Налогового кодекса РФ. В ЛДПР считают, что такая мера станет стимулом для развития малого бизнеса в стране, а также обеспечит занятость населения с сохранением рабочих мест.