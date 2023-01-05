Как не позволить работодателю надурить вас с отпуском в 2023 году

Тем, кто получает оклад и работает пятидневную 40-часовую неделю, при определении наиболее выгодного с точки зрения финансов времени отпуска нужно сначала узнать, какие дни в наступившем году будут нерабочими. Они прописаны в Постановлении Правительства РФ № 1505. Об этом Лайфу рассказала заместитель руководителя департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Лариса Солдатова.

"Согласно документу, выходные дни перенесены с воскресенья, 1 января, на пятницу, 24 февраля, и с воскресенья, 8 января, на понедельник, 8 мая. Таким образом, работающие по стандартному пятидневному графику в 2023 году будут отдыхать с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года; с 23 февраля по 26 февраля; 8 марта; с 29 апреля по 1 мая; с 6 мая по 9 мая; с 10 июня по 12 июня; с 4 ноября по 6 ноября", — отметила она.

По её словам, выбирать выгодное время для отпуска нужно исходя из количества рабочих дней в конкретном месяце. Чем их больше, тем лучше для работника, желающего уйти на отдых. Как объяснила эксперт, деньги начисляют за календарные дни отпуска, а зарплату — за фактически отработанные. Так, больше всего рабочих дней в августе, а также в октябре и марте. Соответственно, используя отпуск в эти месяцы, вы практически не потеряете в уровне дохода. Относительно выгодно уйти на отдых в июне, июле, сентябре, декабре и ноябре. А вот самые неудачные месяцы для этого — февраль и январь, в которых всего 18 и 17 рабочих дней соответственно, заключила Солдатова.