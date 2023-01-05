"Краснодар" объявил о трансфере нигерийца Мозеса Кобнана Дэвида
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Футбольный клуб "Краснодар" объявил о трансфере нападающего словацкого "Железьярне Подбрезова" Мозеса Кобнана Дэвида.
20-летний нигериец прилетит на сбор новой команды в Дубай, где после медосмотра заключит контракт до конца июня 2026 года. Он выступал за словацкий клуб с июля прошлого года, забив в нынешнем сезоне 13 голов в 20 матчах во всех турнирах.
А ранее "Краснодар" купил 20-летнего бразильского полузащитника Кади Боржиса. Команда приобрела игрока у азербайджанского "Карабаха".