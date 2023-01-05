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5 января, 12:35

"Краснодар" объявил о трансфере нигерийца Мозеса Кобнана Дэвида

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Обложка © zpfutbal.sk

Футбольный клуб "Краснодар" объявил о трансфере нападающего словацкого "Железьярне Подбрезова" Мозеса Кобнана Дэвида.

20-летний нигериец прилетит на сбор новой команды в Дубай, где после медосмотра заключит контракт до конца июня 2026 года. Он выступал за словацкий клуб с июля прошлого года, забив в нынешнем сезоне 13 голов в 20 матчах во всех турнирах.

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А ранее "Краснодар" купил 20-летнего бразильского полузащитника Кади Боржиса. Команда приобрела игрока у азербайджанского "Карабаха".

Матвей Шандрыголов

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