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5 января, 12:59

Турция намерена перерабатывать зерно из РФ и поставлять его в Африку

Эрдоган заявил о готовности Турции перерабатывать зерно из РФ для поставки в бедные страны Африки

Турция намерена перерабатывать на своих мукомольных предприятиях российское зерно и поставлять продукт в бедные страны Африки. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с региональными представителями возглавляемой им Партии справедливости и развития.

Турецкий лидер рассказал, что сегодня утром общался по телефону с президентом России Владимиром Путиным, который заверил в готовности Москвы поставлять зерно в бедные страны.

"Мы со своей стороны будем перерабатывать это зерно на своих предприятиях в муку и прилагать усилия для его направления в бедные африканские страны", — сказал Эрдоган.

Эрдоган анонсировал совместные шаги с Москвой для начала экспорта российских удобрений

Эрдоган анонсировал совместные шаги с Москвой для начала экспорта российских удобрений

Также в рамках сегодняшнего обсуждения с Эрдоганом по телефону зерновой сделки Путин подчеркнул необходимость устранения барьеров для российского экспорта.

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Presidency of the Republic of Turkiye

Ирина Фальке

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