Турция намерена перерабатывать зерно из РФ и поставлять его в Африку

Турция намерена перерабатывать на своих мукомольных предприятиях российское зерно и поставлять продукт в бедные страны Африки. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с региональными представителями возглавляемой им Партии справедливости и развития.

Турецкий лидер рассказал, что сегодня утром общался по телефону с президентом России Владимиром Путиным, который заверил в готовности Москвы поставлять зерно в бедные страны.

"Мы со своей стороны будем перерабатывать это зерно на своих предприятиях в муку и прилагать усилия для его направления в бедные африканские страны", — сказал Эрдоган.