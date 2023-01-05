В ДНР и ЛНР предложили создать свободную экономическую зону

На данный момент перед ДНР, ЛНР и всей Россией стоит масштабная задача — восстановление экономики пострадавшего региона, для чего нужен целый комплекс мер. Председатель совета директоров группы компаний "Маршал", член генерального совета "Деловой России" Сергей Горохов считает, что одной из таких может стать создание свободной экономической зоны (СЭЗ) "Донбасс".

"Нужен целый комплекс мер, направленных на привлечение инвестиций, восстановление разрушенных украинской агрессией промышленных предприятий и инфраструктуры, в целом перехода на режим стабильно работающей экономики, а не экономики выживания", — заявил он.

По оценкам Горохова, экономика региона может достигать 1,5–2 трлн рублей в год и именно создание такой зоны станет одним из эффективных шагов в данном направлении. Предприниматель также предложил принять соответствующий федеральный закон.

В качестве вводимых СЭЗ мер имеются в виду нулевая ставка налога на прибыль в течение пяти лет и десятипроцентная — по истечении этого срока, свободная таможенная зона с нулевой ставкой импортной пошлины, а также нулевые налоги на транспорт, имущество и землю. Помимо этого, немаловажно выработать и реализовать точечные меры поддержки и стимулирования отдельных отраслей промышленности республик, в том числе угледобывающей.

Горохов считает, что работу в данном направлении стоит начать уже в первые дни наступившего года, а в случае реализации всех мер Донбасс способен в перспективе стать регионом-донором и внести свой вклад в развитие России.