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5 января, 17:23

В Союзе журналистов России прокомментировали задержание Марата Касема

Глава Союза журналистов России назвал серьёзным нарушением задержание Касема в Латвии

Задержание в Риге шеф-редактора "Sputnik Латвия" Марата Касема является серьёзным нарушением и требует вмешательства международных правозащитных организаций. Об этом заявил глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв.

"Это неприемлемо, это вопиющее нарушение всех принципов свободы слова, свободы информации, которые декларируются в координационных документах прибалтийских республик", сказал он в беседе с РИА "Новости".

Соловьёв добавил, что в Латвии в очередной раз нарушают собственные законы и мешают работе русскоязычных СМИ. Более того, Союз журналистов направит информацию о задержании международным правозащитникам.

"Союз журналистов России считает это одним из самых серьёзных нарушений и отправит информацию о происходящем во все международные правозащитные журналистские организации", добавил Соловьёв.

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Лайф писал, что латвийские спецслужбы задержали в Риге шеф-редактора "Sputnik Латвия" Марата Касема, ему вменяют шпионаж и нарушение антироссийских санкций. Сегодня прошёл суд, который избрал ему в качестве меры пресечения заключение под стражу. Адвокат журналиста до сих пор не получил материалы дела.

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VK / Марат Касем

Матвей Шандрыголов

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