В Союзе журналистов России прокомментировали задержание Марата Касема

Задержание в Риге шеф-редактора "Sputnik Латвия" Марата Касема является серьёзным нарушением и требует вмешательства международных правозащитных организаций. Об этом заявил глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв.

"Это неприемлемо, это вопиющее нарушение всех принципов свободы слова, свободы информации, которые декларируются в координационных документах прибалтийских республик", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Соловьёв добавил, что в Латвии в очередной раз нарушают собственные законы и мешают работе русскоязычных СМИ. Более того, Союз журналистов направит информацию о задержании международным правозащитникам.

"Союз журналистов России считает это одним из самых серьёзных нарушений и отправит информацию о происходящем во все международные правозащитные журналистские организации", — добавил Соловьёв.