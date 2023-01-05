В Риге задержали шеф-редактора "Sputnik Латвия" Марата Касема, ему вменяют шпионаж

Латвийские спецслужбы задержали в Риге Марата Касема — шеф-редактора "Sputnik Латвия". Сообщается, что его подозревают в нарушении антироссийских санкций и шпионаже. Сегодня прошёл суд, на котором решался вопрос об избрании меры пресечения для журналиста.

"Адвокат Касема настаивала, чтобы его отпустили под залог, однако суд принял решение избрать меру пресечения в виде содержания под стражей. Сегодня журналист уже был переведён в Рижскую Центральную тюрьму", — пишет "Sputnik Ближнее зарубежье".

Подчёркивается, что по статье за шпионаж ему может грозить до 20 лет заключения, а адвокат журналиста Имма Янсоне до сих не получила материалы дела.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва проясняет обстоятельства задержания и исходит из того, что инцидент является нарушением Ригой "всех международных обязательств в сфере свободы слова, защиты прав журналистов, неприкосновенности прав и свобод". Она напомнила, что Касем ранее говорил о преследовании со стороны прибалтийских властей.

"Полгода назад Марат Касем рассказывал, как его преследуют власти прибалтийских стран за профессиональную деятельность. Сейчас он арестован. Это месть диктаторских режимов за его свободу, за его правду, за его принципиальность", — написала она в своём телеграм-канале.