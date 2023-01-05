Эксперт допустил провокации со стороны ВСУ во время рождественского перемирия

Установление рождественского перемирия в зоне спецоперации опасно, так как украинская армия, вероятно, устроит провокации. Так эксперт по безопасности, ветеран боевых действий, кавалер ордена Мужества Роман Насонов прокомментировал призыв патриарха Московского и всея Руси Кирилла и последовавшее за ним поручение президента России Владимира Путина.

"Что касается провокаций, то это уже постоянно было с 2014 по 2022 год. Неоднократно вводились перемирия, потом какая-то третья сторона вдруг начинала стрелять", — пояснил он телеканалу "360".

Специалист подчеркнул, что патриарх Кирилл всё сделал правильно, потому что его задача придерживаться нравственных ориентиров, но с военной точки зрения объявление перемирия может выйти России боком, учитывая неспособность Киева придерживаться любых достигнутых договорённостей. Насонов добавил, что ВСУ атакуют храмы, нападают на священников, поэтому вряд ли оценят широкий жест российской стороны.