Путин поручил ввести режим временного прекращения огня на линии соприкосновения в зоне СВО

Президент России Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня на линии фронта в зоне проведения спецоперации. Так, режим будет действовать с 12:00 6 января по 24:00 7 января (время московское).

"Учитывая обращение Святейшего Патриарха Кирилла, поручаю министру обороны Российской Федерации ввести с 12:00 6 января т. г. до 24:00 7 января т. г. режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине", — говорится в указании Путина.

Кроме того, глава государства обратился к украинской стороне с призывом также временно прекратить огонь.