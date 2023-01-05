Путин поручил ввести режим временного прекращения огня на линии соприкосновения в зоне СВО
Президент России Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня на линии фронта в зоне проведения спецоперации. Так, режим будет действовать с 12:00 6 января по 24:00 7 января (время московское).
"Учитывая обращение Святейшего Патриарха Кирилла, поручаю министру обороны Российской Федерации ввести с 12:00 6 января т. г. до 24:00 7 января т. г. режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине", — говорится в указании Путина.
Кроме того, глава государства обратился к украинской стороне с призывом также временно прекратить огонь.
Напомним, ранее сегодня к рождественскому перемирию призывал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Такую необходимость он объяснил тем, что православным людям нужно посетить службы в Рождественский сочельник и день Рождества Христова.
ТАСС / Таисия Воронцова