Экономист предрёк падение цен на жильё в России в 2023 году
Экономист Зубец спрогнозировал падение цен на недвижимость в РФ в 2023 году
Резкого роста цен в наступившем году не ожидается, а инфляция будет колебаться в пределах 7–8%, как и прогнозирует Центробанк. О ценах в новом году рассказал в беседе с радио "Комсомольская правда" директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ, экономист Алексей Зубец.
"Инфляции весны прошлого года мы не увидим, потому что тогда это был шок. Тогда действительно подорожали товары из-за разрушения логистических цепочек, надо было срочно это всё пересобрать, отсюда и рост цен", — заявил Зубец.
При этом в дальнейшем ожидается падение стоимости жилой недвижимости. По словам эксперта, спрос на недвижимость сейчас на треть ниже, чем был в начале 2022 года.
"Понятно, что цены на недвижимость продавцы будут снижать, чтобы не сидеть на этих остатках построенных, которые они не могут продать, им нужны деньги. И здесь мы получим хорошие возможности, если есть сбережения, купить недорого квартиру", — сказал экономист.
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АГН "Москва" / Зыков Кирилл