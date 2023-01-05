Экономист предрёк падение цен на жильё в России в 2023 году

Резкого роста цен в наступившем году не ожидается, а инфляция будет колебаться в пределах 7–8%, как и прогнозирует Центробанк. О ценах в новом году рассказал в беседе с радио "Комсомольская правда" директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ, экономист Алексей Зубец.

"Инфляции весны прошлого года мы не увидим, потому что тогда это был шок. Тогда действительно подорожали товары из-за разрушения логистических цепочек, надо было срочно это всё пересобрать, отсюда и рост цен", — заявил Зубец.

При этом в дальнейшем ожидается падение стоимости жилой недвижимости. По словам эксперта, спрос на недвижимость сейчас на треть ниже, чем был в начале 2022 года.

"Понятно, что цены на недвижимость продавцы будут снижать, чтобы не сидеть на этих остатках построенных, которые они не могут продать, им нужны деньги. И здесь мы получим хорошие возможности, если есть сбережения, купить недорого квартиру", — сказал экономист.