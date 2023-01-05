Украину не пригласили на осенний саммит G20 в Нью-Дели

Украина не приглашена на саммит "Группы двадцати" в Нью-Дели в сентябре, сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Индии Ариндам Багчи на брифинге. Мероприятие пройдёт с 9 по 10 сентября в индийской столице.

По его словам, в списке приглашённых на саммит G20 Украины нет. Кроме лидеров стран большой двадцатки, на встречу были также приглашены представители Бангладеш, Египта, Маврикия, Нидерландов, Нигерии, Омана, Сингапура, Испании и ОАЭ.

"До саммита ещё есть время. Какие страны – участницы G20, а также какие страны приглашены, мы объявляли. Я не думаю, что Украина есть среди них", — заявил Багчи.