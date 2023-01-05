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5 января, 14:48

Украину не пригласили на осенний саммит G20 в Нью-Дели

МИД Индии: Украину не пригласили на саммит G20 в Нью-Дели в сентябре 2023 года

Украина не приглашена на саммит "Группы двадцати" в Нью-Дели в сентябре, сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Индии Ариндам Багчи на брифинге. Мероприятие пройдёт с 9 по 10 сентября в индийской столице.

По его словам, в списке приглашённых на саммит G20 Украины нет. Кроме лидеров стран большой двадцатки, на встречу были также приглашены представители Бангладеш, Египта, Маврикия, Нидерландов, Нигерии, Омана, Сингапура, Испании и ОАЭ.

"До саммита ещё есть время. Какие страны – участницы G20, а также какие страны приглашены, мы объявляли. Я не думаю, что Украина есть среди них", — заявил Багчи.

В ООН заявили об отсутствии новостей о проведении предложенного Украиной "саммита мира"

В ООН заявили об отсутствии новостей о проведении предложенного Украиной "саммита мира"

Ранее Лайф писал, что Япония хочет позвать президента Украины Владимира Зеленского на саммит G7. По данным Nikkei, координация действий "семёрки" по Украине является для японцев важным шагом в подготовке к возможному конфликту вокруг Тайваня.

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ТАСС / AP / Altaf Qadri

Ирина Фальке

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