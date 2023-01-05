Психолог объяснила, как побороть "праздничную" хандру

Во время долгих каникул можно столкнуться с хандрой и подавленным состоянием. Справиться с плохим настроением помогут встречи с друзьями, прогулки и поездки в другие города, рассказала в разговоре с РИАМО психолог Наталья Наумова.

В борьбе с хандрой помогают спорт, встречи, развлечения, главное — двигаться. Движения снимают зажимы, и малая подвижность может спровоцировать чувство тоски из-за того, что кислород хуже поступает к головному мозгу.

Из-за этого может начаться гипоксия головного мозга, когда человек начинает испытывать дискомфорт, уныние, пытается анализировать, что ему не нравится в своей жизни. Позитивный настрой принесут встречи с друзьями, маленькие сюрпризы, прогулка с семьёй или небольшая поездка в другой город, уверена врач.

Также наступления "праздничной" хандры можно избежать, если заранее представить, как именно хочется отдохнуть на зимних каникулах. Для этого нужно составить план на каждый день, в который обязательно должны входить встречи с друзьями, забота о себе, спорт — всё, что доставляет радость. И тогда времени и сил на хандру точно не останется.