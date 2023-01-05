6 проверенных лайфхаков, как прийти в себя после новогодних праздников и легко вернуться к работе

Новый год любят не только из-за подарков, но и из-за того, что зимой можно сделать небольшую передышку, — спасибо праздникам. Но веселье подходит к концу обычно сразу же, как люди смотрят на календарь и понимают: завтра 9 января, пора на работу. Можно ли закончить каникулы на хорошей ноте и не грустить? Если сделать всё, как надо, никакого дискомфорта от первого трудового дня не почувствуете. Делимся с вами проверенными лайфхаками, как легко вернуться к работе.

1. Закончите отпуск на день-два раньше

Согласимся, идея звучит так себе. Но мы не имеем в виду выход на работу раньше положенного срока. Постарайтесь скорректировать планы на каникулы так, чтобы не получилась ситуация с корабля на бал. Субботу и воскресенье перед трудовыми буднями лучше освободить от дел, чтобы морально подготовиться и настроить себя на рабочий лад. Можно пообщаться с коллегами и разузнать обстановку, обсудить, какие задачи в приоритете и на чём придётся сделать акцент по вашему возвращении на рабочее место.

2. Постепенно возвращайте привычный распорядок дня

Чтобы легко войти в рабочий режим после отпуска, заранее скорректируйте распорядок дня. Фото © Freepik

Почему иногда так трудно выходить из отпуска даже на любимую работу? Всё дело в рутине и расписании. За время каникул можно привыкнуть ложиться в пять утра и просыпаться в два часа дня. Уже в будни, когда новогодние праздники закончатся, перестраиваться на привычный образ жизни придётся в срочном порядке. А это стресс для организма. Чтобы помочь себе, попробуйте за несколько дней до окончания отдыха вернуть знакомый распорядок дня. Тогда не потребуется прикладывать титанических усилий для возвращения "к станку".

3. Постарайтесь закончить отдых в середине недели

Понедельник — тяжёлый день даже для тех, кто остаётся в строю. Всё-таки двух дней порой не хватает, чтобы расслабиться и отдохнуть. А что говорить про тех, кто в первый день недели возвращается к обязанностям после вынужденного перерыва... Им будет даже тяжелее. Идеальное решение, как после долгих выходных легко влиться в рабочий режим, — выйти в середине недели, например в среду или четверг. И обстановку оценить за два-три дня успеете, и плавно вклиниться в процесс, не перенапрягаясь, тоже.

4. Во время отпуска не думайте о делах

Правильный отдых поможет после новогодних праздников легко вернуться к работе. Фото © Freepik

Хороший отдых — это не только положительные эмоции, но и возможность не думать о делах. Разве расслабишься, если в голове существует счётчик, постоянно напоминающий, сколько вам осталось до конца этой прекрасной поры? Главный лайфхак, как легко вернуться после отдыха в режим: абстрагируйтесь от любых рабочих моментов на новогодних праздниках. Не проверяйте электронную почту, не общайтесь с коллегами и тем более не приходите в офис каждый день.

5. Заранее разгрузите первый рабочий день

Первая мысль у всех, кто вот-вот должен вернуться в строй, — о рутине и большом количестве задач. Отсюда и нежелание снова идти на работу. Но, если облегчить первый трудовой день, можно избавиться от лишнего негатива и стресса. Есть несколько способов: либо сделать заранее половину задач, либо составить небольшую памятку. Так вы не прыгнете в "омут с головой", а позволите себе постепенно влиться в рабочий процесс.

6. Похвалите себя в конце первого трудового дня