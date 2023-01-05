10 питомцев, с которыми чувствуешь себя в безопасности, ведь друзей они защищают лучше любого охранника
Раньше питомцев заводили не для того, чтобы ими любоваться и любить. Животное нужно было для защиты. И хоть прошли тысячелетия, мохнатые продолжают защищать друзей. Вот 10 самых милых доказательств.
"Пёс всегда защищает нашу малышку, так что когда она сегодня плавала в бассейне, то он очень волновался", — town_klown.
Фото © Reddit / town_klown
"Джейда защищает котят. Какая хорошая мама", — JephriB.
Фото © Reddit / JephriB
"Этот кот из моего района всегда защищает своего маленького друга-собаку. Думаю, эта фотография может поднять кому-нибудь настроение:)", — natisan5.
Фото © Reddit / natisan5
"Каждый раз, когда моя собака ложится спать, кошка её защищает", — Fuzzy-Consequence-11.
Фото © Reddit / Fuzzy-Consequence-11
"Стелла в ужасе от пылесоса, но даже в таких обстоятельствах бросается на амбразуру, чтобы защитить нашу малышку", — joemiah92.
Фото © Reddit / joemiah92
"Кошка защищает "своих" цыплят", — B-L-O-C-K-S.
Фото © Reddit / B-L-O-C-K-S
"Пришла домой, а там соседская собака спрятала моего котика от молний и грома", — YungDemon.
Фото © Reddit / YungDemon
"Ну какой милашка! Защищает сестричку!" — Pro-Do.
Фото © Reddit / Pro-Do
"Местный приют нашёл пса, защищавшего четырёх котят. Их всех забрали под крышу, а вскоре нашли новый дом, куда они отправились тоже вместе", — jonnyinternet.
Фото © Reddit / jonnyinternet
"Сегодня она всё утро беспокойная и, кажется, пытается меня защитить. Выглядит, будто она знает что-то, что мне неизвестно", — Officially_Randy.
Фото © Reddit / Officially_Randy