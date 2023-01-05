SHOT ПРОВЕРКА: Почему ваши заказы задерживаются?
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
5 января, 07:00

10 питомцев, с которыми чувствуешь себя в безопасности, ведь друзей они защищают лучше любого охранника

Раньше питомцев заводили не для того, чтобы ими любоваться и любить. Животное нужно было для защиты. И хоть прошли тысячелетия, мохнатые продолжают защищать друзей. Вот 10 самых милых доказательств.

"Пёс всегда защищает нашу малышку, так что когда она сегодня плавала в бассейне, то он очень волновался", — town_klown.

Фото © Reddit / town_klown

Фото © Reddit / town_klown

"Джейда защищает котят. Какая хорошая мама", — JephriB.

Фото © Reddit / JephriB

Фото © Reddit / JephriB

"Этот кот из моего района всегда защищает своего маленького друга-собаку. Думаю, эта фотография может поднять кому-нибудь настроение:)", — natisan5.

Фото © Reddit / natisan5

Фото © Reddit / natisan5

"Каждый раз, когда моя собака ложится спать, кошка её защищает", — Fuzzy-Consequence-11.

Фото © Reddit / Fuzzy-Consequence-11

Фото © Reddit / Fuzzy-Consequence-11

"Стелла в ужасе от пылесоса, но даже в таких обстоятельствах бросается на амбразуру, чтобы защитить нашу малышку", — joemiah92.

Фото © Reddit / joemiah92

Фото © Reddit / joemiah92

"Кошка защищает "своих" цыплят", — B-L-O-C-K-S.

Фото © Reddit / B-L-O-C-K-S

Фото © Reddit / B-L-O-C-K-S

"Пришла домой, а там соседская собака спрятала моего котика от молний и грома", — YungDemon.

Фото © Reddit / YungDemon

Фото © Reddit / YungDemon

"Ну какой милашка! Защищает сестричку!" Pro-Do.

Фото © Reddit / Pro-Do

Фото © Reddit / Pro-Do

"Местный приют нашёл пса, защищавшего четырёх котят. Их всех забрали под крышу, а вскоре нашли новый дом, куда они отправились тоже вместе", — jonnyinternet.

Фото © Reddit / jonnyinternet

Фото © Reddit / jonnyinternet

"Сегодня она всё утро беспокойная и, кажется, пытается меня защитить. Выглядит, будто она знает что-то, что мне неизвестно", — Officially_Randy.

Фото © Reddit / Officially_Randy

Фото © Reddit / Officially_Randy

В доме появились котята, и реакция старого пса точно развеселит кого угодно

В доме появились котята, и реакция старого пса точно развеселит кого угодно

Обложка ©

Reddit / YungDemon, Pro-Do

Сергей Трофимов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров