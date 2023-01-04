10 случаев, когда люди разбивали посуду и, смотря на осколки, не могли глазам поверить

Говорят, посуда бьётся на счастье. Может, это и суеверия, но, если ваши тарелки и чашки разобьются так же, как у героев этой подборки, даже задумываться не придётся: счастье точно будет с вами!