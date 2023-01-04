10 случаев, когда люди разбивали посуду и, смотря на осколки, не могли глазам поверить
Говорят, посуда бьётся на счастье. Может, это и суеверия, но, если ваши тарелки и чашки разобьются так же, как у героев этой подборки, даже задумываться не придётся: счастье точно будет с вами!
"Моя тётя уронила бокал, и вот как он разбился", — ohkaykay_De.
Фото © Reddit / ohkaykay_De
"Как же странно разбилась тарелка", — crinklybrambles.
Фото © Reddit / crinklybrambles
"Какие были шансы разбить стакан ВЕРТИКАЛЬНО?" — mind_repair_tech.
Фото © Reddit / mind_repair_tech
"Уронил нож остриём вниз прямо на тарелку. Она разделилась ровнёхонько пополам", — pv08.
Фото © Reddit / pv08
"Уронил кружку, и она развалилась, словно это был просто чудной конструктор", — Noisylyrebird.
Фото © Reddit / Noisylyrebird
"Бокал жены ни с того ни с сего сломался прямо посреди ужина и, самое интересное, так и остался стоять", — GoshlessandHeckbound.
"Фото © Reddit / GoshlessandHeckbound
"Мыл, значит, тарелку, и тут произошло ЭТО", — DogTookMySockAgain.
Фото © Reddit / DogTookMySockAgain
"Радоваться нечему, но мой внутренний перфекционист доволен", — Nilsss.
Фото © Reddit / Nilsss
"Я очень странно разбил бокал", — Iplaymeinreallife.
Фото © Reddit / Iplaymeinreallife
"Моя тарелка разбилась на почти равные части", — mmay_a.
Фото © Reddit / mmay_a
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Reddit / mmay_a, ohkaykay_De