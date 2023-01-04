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4 января, 09:30

10 случаев, когда люди разбивали посуду и, смотря на осколки, не могли глазам поверить

Говорят, посуда бьётся на счастье. Может, это и суеверия, но, если ваши тарелки и чашки разобьются так же, как у героев этой подборки, даже задумываться не придётся: счастье точно будет с вами!

"Моя тётя уронила бокал, и вот как он разбился", — ohkaykay_De.

Фото © Reddit / ohkaykay_De

Фото © Reddit / ohkaykay_De

"Как же странно разбилась тарелка", — crinklybrambles.

Фото © Reddit / crinklybrambles

Фото © Reddit / crinklybrambles

"Какие были шансы разбить стакан ВЕРТИКАЛЬНО?" mind_repair_tech.

Фото © Reddit / mind_repair_tech

Фото © Reddit / mind_repair_tech

"Уронил нож остриём вниз прямо на тарелку. Она разделилась ровнёхонько пополам", — pv08.

Фото © Reddit / pv08

Фото © Reddit / pv08

"Уронил кружку, и она развалилась, словно это был просто чудной конструктор", — Noisylyrebird.

Фото © Reddit / Noisylyrebird

Фото © Reddit / Noisylyrebird

"Бокал жены ни с того ни с сего сломался прямо посреди ужина и, самое интересное, так и остался стоять", — GoshlessandHeckbound.

"Фото © Reddit / GoshlessandHeckbound

"Фото © Reddit / GoshlessandHeckbound

"Мыл, значит, тарелку, и тут произошло ЭТО", — DogTookMySockAgain.

Фото © Reddit / DogTookMySockAgain

Фото © Reddit / DogTookMySockAgain

"Радоваться нечему, но мой внутренний перфекционист доволен", — Nilsss.

Фото © Reddit / Nilsss

Фото © Reddit / Nilsss

"Я очень странно разбил бокал", — Iplaymeinreallife.

Фото © Reddit / Iplaymeinreallife

Фото © Reddit / Iplaymeinreallife

"Моя тарелка разбилась на почти равные части", — mmay_a.

Фото © Reddit / mmay_a

Фото © Reddit / mmay_a

15 удивительных фото, отвечающих на самые неожиданные вопросы — "Что будет, если..."

15 удивительных фото, отвечающих на самые неожиданные вопросы — "Что будет, если..."

Обложка ©

Reddit / mmay_a, ohkaykay_De

Сергей Трофимов

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