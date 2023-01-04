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4 января, 07:00

10 интересных экологических решений, благодаря которым у человечества ещё есть шанс на выживание

Ни для кого не секрет, что одноразовый пластик — зло, а переработка — лишь индульгенция. Маленькими шагами сообщество движется в сторону будущего без лишнего мусора, и вот 10 занимательных примеров.

"Теперь для упаковок из шести банок используют не пластиковые кольца, а вот такие картонные шутки!" thehow2dad.

Фото © Reddit / thehow2dad

Фото © Reddit / thehow2dad

"Теперь в нидерландском "Макдоналдсе" даже крышки для напитков не пластиковые, а картонные", — iF2ix.

Фото © Reddit / iF2ix

Фото © Reddit / iF2ix

"Ого, эти футболки сделаны из пластиковых бутылок!" AutumnBegins.

Фото © Reddit / AutumnBegins

Фото © Reddit / AutumnBegins

"В местном баре стали использовать макаронины вместо трубочек", — gary_was_alone.

Фото © Reddit / gary_was_alone

Фото © Reddit / gary_was_alone

"Упаковка из четырёх банок пива была с картонными кольцами", — heterosis.

Фото © Reddit / heterosis

Фото © Reddit / heterosis

"В моём продуктовом зажим для пакета хлеба не пластиковый, а вот такой картонный. Ещё один маленький шажок", — Phyierpickle.

Фото © Reddit / Phyierpickle

Фото © Reddit / Phyierpickle

"Карлсберг" вместо пластика теперь использует клей для своих упаковок по шесть банок", — sokke_the_real.

Фото © Reddit / sokke_the_real

Фото © Reddit / sokke_the_real

"Чашка для мороженого из банановых листьев", — hey_imKramer.

Фото © Reddit / hey_imKramer

Фото © Reddit / hey_imKramer

"Сегодня вышла на смену и заметила, что теперь вместо одноразовых пластиковых вешалок, которые все выбрасывают, у нас висят картонные", — CrapSheSaidSheWas18.

Фото © Reddit / CrapSheSaidSheWas18

Фото © Reddit / CrapSheSaidSheWas18

"Супермаркеты в Азии теперь используют банановые листья вместо пластиковой упаковки", — SAT0725.

Фото © Reddit / SAT0725

Фото © Reddit / SAT0725

Радиопассивность: Как интриги чиновников едва не привели Петербург к экологической катастрофе

Радиопассивность: Как интриги чиновников едва не привели Петербург к экологической катастрофе

Обложка ©

Reddit / gary_was_alone, AutumnBegins

Сергей Трофимов

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