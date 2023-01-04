10 интересных экологических решений, благодаря которым у человечества ещё есть шанс на выживание
Ни для кого не секрет, что одноразовый пластик — зло, а переработка — лишь индульгенция. Маленькими шагами сообщество движется в сторону будущего без лишнего мусора, и вот 10 занимательных примеров.
"Теперь для упаковок из шести банок используют не пластиковые кольца, а вот такие картонные шутки!" — thehow2dad.
Фото © Reddit / thehow2dad
"Теперь в нидерландском "Макдоналдсе" даже крышки для напитков не пластиковые, а картонные", — iF2ix.
Фото © Reddit / iF2ix
"Ого, эти футболки сделаны из пластиковых бутылок!" — AutumnBegins.
Фото © Reddit / AutumnBegins
"В местном баре стали использовать макаронины вместо трубочек", — gary_was_alone.
Фото © Reddit / gary_was_alone
"Упаковка из четырёх банок пива была с картонными кольцами", — heterosis.
Фото © Reddit / heterosis
"В моём продуктовом зажим для пакета хлеба не пластиковый, а вот такой картонный. Ещё один маленький шажок", — Phyierpickle.
Фото © Reddit / Phyierpickle
"Карлсберг" вместо пластика теперь использует клей для своих упаковок по шесть банок", — sokke_the_real.
Фото © Reddit / sokke_the_real
"Чашка для мороженого из банановых листьев", — hey_imKramer.
Фото © Reddit / hey_imKramer
"Сегодня вышла на смену и заметила, что теперь вместо одноразовых пластиковых вешалок, которые все выбрасывают, у нас висят картонные", — CrapSheSaidSheWas18.
Фото © Reddit / CrapSheSaidSheWas18
"Супермаркеты в Азии теперь используют банановые листья вместо пластиковой упаковки", — SAT0725.
Фото © Reddit / SAT0725
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