Даже не смотрите на эти 7 элементов в дизайне интерьера, ведь они уже полная безвкусица

Времена меняются, и если раньше какие-то дизайнерские решения считались оригинальными и стильными, сейчас лишь выдадут отсутствие у вас вкуса и нежелание идти в ногу с трендами. Интерьер и обстановка в квартире влияют на нас гораздо сильнее, чем можно подумать. Потому важно порой менять некоторые элементы отделки, чтобы не жить прошлым. Какие интерьерные штуки уже вышли из моды и только всё портят?

Леопардовый принт

В необычном оформлении интерьера с леопардовыми мотивами очень легко перестараться. Фото © Shutterstock

Необычные дизайнерские решения оригинальны на вид и вне времени. Например, квартира, оформленная в африканском стиле. Беда лишь в том, что с таким декором очень легко переборщить — убить всю эстетику интерьера. Особенно просто это сделать леопардовым принтом. Будь то обои, обивка дивана, покрывала на кровати или огромный ковёр в гостиной — сегодня такое посчитают за безвкусицу.

Узорчатые и угловые диваны

Устареть может не только определённая форма дивана, но и расцветка. Например, узорчатая мебель вносит диссонанс, делает комнату аляпистой и вообще смотрится как бельмо на глазу. Лучше присматриваться к более спокойным и нейтральным цветам и оттенкам, если всё-таки хотите мебель в стиле 60-х. От угловых диванов, кстати, тоже лучше избавиться. Особого комфорта в них нет, да и в каждой второй квартире можно увидеть такой. Рискните стать оригинальнее.

Кружевные занавески

Кружевные варианты занавесок хороши для декора на даче. Фото © Shutterstock

Бабушкин стиль навсегда останется в квартирах скряг, кому жалко денег на покупку новых занавесок. Кружевные варианты хороши для декора дачи, а вот в современной обстановке с модными гаджетами и огромными плазмами такие тюли смотрятся не к месту и безвкусно. Лучше заменить их на льняные или прозрачные белые.

Шторы с ламбрекеном

Ещё один вариант безвкусицы в интерьере — любые сложные конструкции на окнах, в том числе и ламбрекены. В трендах сейчас минимализм и простота, потому нагромождение деталей и попытки сделать "дорого-богато" не произведут должного эффекта. Да и на маленьких окнах такие элементы смотрятся всегда плохо.

Глянцевый потолок

Во-первых, отражающий потолок ни в коем случае нельзя располагать в спальне. В фэншуе он считается зеркалом и вполне превратит вашу жизнь в кошмар. Во-вторых, такое смелое дизайнерское решение трудно сочетать с другими. Это раньше глянцевый потолок был признаком вкуса и достатка, но сегодня правила игры поменялись. Так что лучше не экспериментировать и выбирать уютный матовый.

Обилие фотографий в рамках

Гирлянда с прищепками для фотографий — отличная альтернатива старомодным рамкам. Фото © Shutterstock

Хранить множество фотографий, на которых изображены родственники, друзья или домашние питомцы, — это прекрасно. Плохо, если рамки для них старомодные. Зная, что в трендах дизайна интерьера сегодня правит минимализм, можно придумать много разных решений и без пыльных пластмассовых каркасов для снимков. Например, можно повесить фото на гирлянду на прищепки или прикрепить булавками на пробковую доску. Так будет выглядеть гораздо современнее.

Позолота, лепнина и вензеля