Астролог раскрыл, какие болезни губят каждый знак зодиака

Какие болезни характерны для Овнов?

Марс — горячая планета – управитель Овнов — отвечает за активность, напор и воинственность. Если человек, рождённый под этим огненным знаком зодиака, малоподвижен, недостаточно проявляет свой Марс, сталкивается с различными воспалительными заболеваниями, у него могут быть кожные высыпания, дерматит. Чаще всего именно у Овнов встречаются болезни головы, мозга, носа, ушей, глаз, верхней челюсти. Это головные боли, менингит, лихорадка. Если человек не проявляет активности, тело начинает болеть. Ну а если он ещё и постоянно недоволен этим, по психосоматике получает ушибы, вывихи, переломы. Если в натальной карте у Овна Марс расположился в первом доме, велика вероятность, что у него есть шрамы на лице.

Компенсаторикой всех заболеваний по Овну будет активная деятельность и спорт. Также самим Овнам важно понимать, что их энергия распределяется скачками и после достижения определённой цели наступает спад вплоть до апатии и депрессии. Чтобы этого не происходило, Овнам важно всегда смотреть на несколько шагов вперёд, ставить себе зацель, тогда энергетического спада не случится Глеб Паламарчук Медицинский астролог

Какие болезни характерны для Тельцов?

Астрологически у Тельцов самая сильная планета — Венера. Она отвечает за любовь, деньги и комфорт. А самая слабая планета этих представителей стихии Земли — Плутон, в покровительстве которого риск, трансформации, изменения. С одной стороны, если Тельцы недополучают комфорта, если пребывают в постоянном напряжении, начинают заболевать. Болезни людей, рождённых под этим знаком зодиака, — все, что связаны с нижней челюстью, зубами, горлом, щитовидной железой. Чтобы выздороветь, Тельцам важно поместить себя в зону комфорта, всего должно быть достаточно: еды, денег, безопасности. С другой стороны, если Тельцы постоянно пребывают в зоне комфорта, у них появляются проблемы с половой системой, так как именно за неё отвечает Скорпион, чей управитель — Плутон. Таким образом, для Тельцов важен баланс зоны комфорта и дискомфорта.

Какие болезни характерны для Близнецов?

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У Близнецов главная планета-управитель — Меркурий. Он отвечает за речь, принятие, обработку и передачу информации, а также за достижение головного мозга нервными импульсами. Болезни Близнецов и людей, у кого Меркурий поражён, — хронический кашель, бронхит, астма. Очень часто в моменты стресса Близнецы буквально замолкают, словно слов перестаёт хватать. Если в натальной карте у человека при рождении Меркурий расположился близко к Солнцу (это называется сожжённый Меркурий), со стопроцентной вероятностью у него будут дефекты в речи: заикание, картавость, быстрая речь либо слишком громкий голос. Компенсаторика болезней Близнецов: бег трусцой, плавание, посещение логопеда и курсов ораторского мастерства.

Какие болезни характерны для Раков?

Раки находятся под покровительством Луны. Этот управитель отвечает за всё, что связано с женской энергией, поэтому для Раков характерны болезни молочной железы, мастит, опухоль. Одна из основных функций Луны — управление желудком и всей пищеварительной системой. Если в натальной карте у человека Луна поражена либо находится в слабом положении, как, например, у Скорпиона, то у него есть предрасположенность к гастриту, язве желудка, нарушению пищеварения. Помимо соблюдения диеты этим представителям стихии Воды важно помнить о психосоматических причинах данных заболеваний. Это может быть непереваривание какой-либо информации или же человека. В таком случае Раку нужно побыть одному, обдумать и переварить все входящие данные.

Какие болезни характерны для Львов?

Кто такой Лев? Это царь зверей. Это человек, который согревает теплом близких, заботится об окружающих. Ему не стыдно показать результаты своего труда, ему легко светить. Управитель Льва — Солнце — центр Солнечной системы. В организме орган, за который отвечает Солнце, — это сердце. Таким образом, чаще остальных знаков зодиака Львы сталкиваются с осложнениями на сердце и болезнями сердечно-сосудистой системы. Если Львы не светят, не проявляют себя творчески, не заботятся о других людях, их сердце сжимается, возникают такие заболевания, как ишемическая болезнь сердца, стенокардия.

Человек, у кого солнце в натальной карте поражено Марсом, будет страдать гипертонией, у кого поражение от Сатурна — гипотонией. Для того чтобы проработать эти болезни, нужно впустить в своё сердце любовь, наполнится ею, научиться любить себя и дарить эту любовь окружающим и, что немаловажно, найти дело по сердцу, а не по уму Глеб Паламарчук Медицинский астролог

Какие болезни характерны для Дев?

Дева — земной, материальный знак зодиака. Каждый день этот человек приводит свой мир в порядок, как маленький принц из сказки Экзюпери. Дева — трудоголик, если заболевает, это напрямую связано с тем, что она перетрудилась. Связь труда и здоровья у Девы самая прямая. Если работа не приносит удовольствия, Дева болеет. Причём в первую очередь у неё страдает кишечник. Рождённым под этим знаком зодиака людям нужно следить за балансом труда и отдыха. У Девы самая сильная планета — Меркурий, отвечающий за ум, а самая слабая — Нептун. Он даёт Деве необоснованные страхи, а как мощный рационализатор она будет выстраивать защиту от них, "кабы чего не произошло". Эти опасения заставляют Деву заранее обдумывать всë на много шагов вперёд, отчего её ум становится беспокойным: отсюда бессонница и депрессия. Помимо баланса труда и отдыха компенсаторным действием для Девы является развитие веры. Важно учиться верить в чудо и доверять Вселенной. И здесь как нельзя кстати подойдёт фраза "пути Господни неисповедимы": так как ко всему подготовиться заранее невозможно, нужно просто верить, что всё будет хорошо.

Какие болезни характерны для Весов?

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Весы — двойственный знак, которому очень сложно идти по жизни в одиночку. Этим представителям стихии Воздуха нужен партнёр, причём не столь важно — по браку или по бизнесу. Главное — чтобы кто-то дополнял Весов. Этому знаку зодиака, как никому другому, важно выстраивать гармоничные партнёрские отношения. Если у Весов это не получается, они начинают болеть, и в первую очередь страдают почки. Накопленные обида, злость, разочарование в партнёре или в себе застаиваются в почках. Важно обратить внимание на психологическую сторону вопроса: принять несовершенство себя или спутника, простить обиды, прожить негативные эмоции, тогда болезнь станет не нужна.

Какие болезни характерны для Скорпионов?

Управитель Скорпиона — Плутон — отвечает за трансформацию, изменения, власть и контроль, манипуляции. Если Скорпион не развивает свою мощнейшую энергетику или направляет её во вред себе и людям, страдают органы малого таза, в том числе и мочевой пузырь, половая система. Появляются различного рода венерические заболевания, внематочная беременность и так далее. Скорпион становится озлобленным, конфликтует со всеми окружающими. Компенсаторные действия для Скорпиона: направить суперсильную энергию на благо окружающим, работать в органах или юридической сфере, управлять людьми во благо социума, развивать сексуальность через игры с партнёром, раскрывать тайны этого мира.

Какие болезни характерны для Стрельцов?

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В самом символе Стрельца видна цель, и рождённым под этим знаком зодиака людям, как никому другому, крайне важно иметь масштабную цель. Без планов и стремлений Стрельцы становятся ядовитыми, крайне критичными. Слабое место Стрельца — печень. Для этих представителей стихии Огня характерны цирроз, холецистит, гепатит. Важно всегда помнить об этом и быть умеренными в еде и напитках, особенно в праздники. Также слабым местом Стрельца являются таз, бёдра, седалищный нерв. Компенсаторика болезней: умеренность в питании и постановка масштабной цели. Когда такая цель будет найдена, глаза Стрельца вновь начнут гореть, а недуги уйдут.

Какие болезни характерны для Козерогов?

Козерогами управляет Сатурн — социальная планета. Многие считают её зловредной, но на самом деле это планета дисциплины, самоограничения и порядка. Очень часто в детстве Козерогам не давали любви, запрещали проявлять свою Луну, то есть эмоции, требовали от них взрослого поведения. Такие Козероги вырастают серьёзными, сухими людьми, которые постоянно работают. И тогда сплошь и рядом у этих представителей стихии Земли уже в зрелом возрасте появляются заболевания по Сатурну: это болезни позвоночника, суставов, в частности коленей.

Болезни Козерогов — склероз, артрит, остеохондроз, радикулит, паралич. Козерог буквально загоняет тело нагрузкой в работе. Компенсаторные действия для Козерогов: баланс труда и отдыха, правильное питание с большим содержанием кальция в продуктах, не перегружаться, не носить тяжести и снизить нагрузку на позвоночник и колени Глеб Паламарчук Медицинский астролог

Какие болезни характерны для Водолеев?

Управитель Водолея — Уран, планета, которая буквально связана с электричеством и нервной тканью в мозге человека. Поэтому Водолеи больше всех знаков зодиака подвержены нервному расстройству: бессоннице, неврозу и перегрузке нервной системы вплоть до приступа эпилепсии. Как мы помним, все болезни от нервов, и, если Водолеи не следят за умственной нагрузкой, это приводит к заболеванию сердца, зажиму седалищного нерва, болезни голеней. Компенсаторные действия для Водолея: не перегружать себя лишней информацией, меньше времени проводить в социальных сетях, чаще отдыхать от умственного труда. Также оздоровлению поспособствует нивелирование воздействия Урана: это занятия электроникой, астрологией, технологиями, робототехникой.

Какие болезни характерны для Рыб?