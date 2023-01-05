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5 января, 14:00

Путин позвонил 7-летнему Давиду, чью мечту осуществил в рамках "Ёлки желаний"

Президент России Владимир Путин в рамках проекта "Ёлка желаний" исполнил мечту семилетнего Давида из Ставропольского края, который хотел побывать в Москве и посетить Военную академию Вооружённых сил РФ. Сегодня глава государства позвонил мальчику и узнал, как проходят его выходные в столице.

Давид рассказал, что ему всё понравилось, а помимо академии он посетил "Москвариум" и планирует пойти с родными на каток. Глава государства также поговорил с его семьёй, а мама мальчика в свою очередь поблагодарила российского лидера за участие в акции.

Лавров исполнил желание мальчика из Москвы побывать внутри подлодки

Лавров исполнил желание мальчика из Москвы побывать внутри подлодки

Владимир Путин также помог осуществить мечты ещё двух детей. Так, восьмилетняя Александра из Запорожья побывала в гостях у Деда Мороза, а её ровесница Агата побывала на Русском Севере, где покаталась на оленьей упряжке и познакомилась с ямальским Дедом Морозом — Ямалом Ири.

Обложка ©

ТАСС / Алексей Даничев / POOL

Александр Юнашев

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