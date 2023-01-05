Путин позвонил 7-летнему Давиду, чью мечту осуществил в рамках "Ёлки желаний"

Президент России Владимир Путин в рамках проекта "Ёлка желаний" исполнил мечту семилетнего Давида из Ставропольского края, который хотел побывать в Москве и посетить Военную академию Вооружённых сил РФ. Сегодня глава государства позвонил мальчику и узнал, как проходят его выходные в столице.

Давид рассказал, что ему всё понравилось, а помимо академии он посетил "Москвариум" и планирует пойти с родными на каток. Глава государства также поговорил с его семьёй, а мама мальчика в свою очередь поблагодарила российского лидера за участие в акции.