Психолог объяснила, как извлечь из детских травм потенциал для достижения успеха

В детстве нас могут ранить взрослые, ровесники, близкие или незнакомые люди. Доктор психологических наук международного уровня PhD, психолог Юлия Хадарцева рассказала "Газете.ru", как быть с детскими травмами и почему их нужно использовать для достижения жизненных целей.

"Важно чётко понимать, что с одной стороны это негативный опыт, который наносит урон нашей психике, а с другой — ресурс, позволяющий двигаться дальше. Так, если мы возьмём в пример успешных людей и начнём читать их биографии, мы увидим, какие серьёзные травмы им пришлось пережить. При этом, проработав их, они пришли к чёткому пониманию, что смогут справиться со всем самостоятельно и добиться целей", — объяснила эксперт.

К потрясениям можно относиться по-разному: кто-то лелеет их, занимая позицию жертвы, а кто-то берёт на себя ответственность за свою жизнь и из каждой травмы черпает ресурс. Психолог подчеркнула, что в каждой травме скрыт огромный потенциал и все они, по сути, "скандируют" нам: "Взрослей скорей, скорей становись ответственным человеком и двигайся вперёд".

"Чем раньше были нанесены травмы, тем быстрее мы стали взрослыми и начали добиваться серьёзных результатов. И это ваш выбор — находиться в детской травме или поблагодарить родителей за то, что позволили рано повзрослеть, взять на себя ответственность за жизнь и добиться серьёзных результатов", — уверена Хадарцева.