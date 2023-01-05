В Белгородской области продлили высокий уровень террористической опасности

Власти Белгородской области продлили до 20 января "жёлтый" (высокий) уровень террористической опасности. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Жёлтый" уровень террористической опасности продлён ещё на 2 недели. И действует на территории Белгородской области до 20 января", — предупредил он.

Данный режим введён в Белгородской области и других приграничных регионах России, подвергающихся ударам со стороны Украины, с 11 апреля 2022 года. Жителям и гостям рекомендовано воздержаться от посещения людных мест. При нахождении на улице и в общественном транспорте требуется иметь при себе документы, удостоверяющие личность.