В Белгородской области продлили высокий уровень террористической опасности
Власти Белгородской области продлили до 20 января "жёлтый" (высокий) уровень террористической опасности. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Жёлтый" уровень террористической опасности продлён ещё на 2 недели. И действует на территории Белгородской области до 20 января", — предупредил он.
Данный режим введён в Белгородской области и других приграничных регионах России, подвергающихся ударам со стороны Украины, с 11 апреля 2022 года. Жителям и гостям рекомендовано воздержаться от посещения людных мест. При нахождении на улице и в общественном транспорте требуется иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
Ранее Росавиация продлила ограничение полётов в аэропорты Краснодарского края до 8 января. Временное ограничение было введено с начала специальной военной операции на Украине и, как правило, распространяется на аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Telegram / "Настоящий Гладков"