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Регион
Опубликовано 5 января 2023, 13:34
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В Белгородской области продлили высокий уровень террористической опасности

Власти Белгородской области продлили до 20 января "жёлтый" (высокий) уровень террористической опасности. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Жёлтый" уровень террористической опасности продлён ещё на 2 недели. И действует на территории Белгородской области до 20 января", — предупредил он.

Данный режим введён в Белгородской области и других приграничных регионах России, подвергающихся ударам со стороны Украины, с 11 апреля 2022 года. Жителям и гостям рекомендовано воздержаться от посещения людных мест. При нахождении на улице и в общественном транспорте требуется иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Средствами ПВО в Крыму и Белгородской области уничтожены украинские беспилотники
Средствами ПВО в Крыму и Белгородской области уничтожены украинские беспилотники

Ранее Росавиация продлила ограничение полётов в аэропорты Краснодарского края до 8 января. Временное ограничение было введено с начала специальной военной операции на Украине и, как правило, распространяется на аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

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Ирина Фальке
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