Психолог рассказала, как карта желаний помогает расширить кругозор
Психолог Пожарова: При подборе изображений для карты желаний расширяется кругозор
При подборе изображений для визуализации карты желаний происходит расширение кругозора. Об этом в беседе с изданием "Спорт-Экспресс" рассказала психолог Надежда Пожарова.
Она объяснила, что такие карты помогают чётко определить круг интересов. Кроме того, в этих практиках у человека есть свобода выбора, он может лучше узнать себя. Всё это позволяет принимать правильные решения и концентрировать ресурсы в одном направлении, заключила эксперт.
Ранее нумеролог Гамаюн поделилась, как на самом деле нужно загадывать желание, чтобы все мечты сбывались. Первое, на что стоит обратить внимание, — выбор времени для этого.
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