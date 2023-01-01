Психолог рассказала, как карта желаний помогает расширить кругозор

При подборе изображений для визуализации карты желаний происходит расширение кругозора. Об этом в беседе с изданием "Спорт-Экспресс" рассказала психолог Надежда Пожарова.

Она объяснила, что такие карты помогают чётко определить круг интересов. Кроме того, в этих практиках у человека есть свобода выбора, он может лучше узнать себя. Всё это позволяет принимать правильные решения и концентрировать ресурсы в одном направлении, заключила эксперт.