Нумеролог поделилась, как на самом деле нужно загадывать желание, чтобы все мечты сбывались

Существуют ли какие-то правила загадывания желаний? Нужно ли стараться что-то делать, чтобы мечты претворились в жизнь? Или можно, как принцесса из сказки, топнуть ножкой и получить всё, о чём грезишь? Лайф в канун 2023-го пообщался с нумерологом, психологом Эленой Гамаюн и выяснил, как же на самом деле нужно загадывать желание в самую волшебную ночь года.

Первый момент: выбор времени, когда загадываете желание, здесь отсылка к астрологии и нумерологии. Например, на убывающую Луну, как правило, желание не загадывают. Также учитываются сильные дни, например дни солнца, солнцестояния.

Конечно же, желание нужно загадывать в состоянии внутренней гармонии, когда есть баланс и покой. Если человек в расстроенном состоянии загадывает желание, то, конечно, скорее всего, оно не исполнится Элена Гамаюн Нумеролог, психолог

Второй момент: препятствием к исполнению желаний могут быть ограничивающие убеждения. Например, вы можете мечтать о чём-то конкретном, но в глубине души абсолютно не верить в то, что это случится с вами. В таком случае поможет работа с психологом или коучем: вам нужно убрать некий потолок, через который вы пока не можете переступить.

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Следующий момент: все желания обязательно должны быть выполнимыми и реальными. Если загадать "хочу купить остров" и при этом работать обычным менеджером, вполне возможно, что подсознание не воспримет такую хотелку. Загадывайте реальное желание — то, чего действительно искренне хотите.

Часто бывает так, что есть неверная формулировка. Очень хорошо, если человек чётко понимает, чего он хочет. Желание должно быть у него, конечно же, реальным. Очень благоприятно, когда человек загадывает желание, чтобы он мог это визуализировать: ярко представить, а также почувствовать позитивное состояние. Именно в позитивном состоянии, когда человек загадывает желание, есть большая вероятность, что оно исполнится Элена Гамаюн Нумеролог, психолог

Загадывайте желание в настоящем времени, но обязательно реальное для вас, это важный момент. И, конечно же, смело делайте это в волшебные новогодние даты. Кстати, в 2023 году будет достаточно успешных месяцев, но ожидаются и сложные периоды, предупредила Элена Гамаюн.

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Как загадать желание в Новый год? Когда вокруг запускают салюты, в самый позитивный такой момент, эмоциональный, можно в небо выкрикивать своё желание, в конце приговаривая: "Да будет так!" И щёлкнуть пальцами.

Когда человек живёт и у него нет никаких целей, это не способствует развитию. Многие психологи говорят о том, что полезно загадывать желание, потому что в этот момент человек концентрируется на какой-то своей цели, на намерении, значит, уже начинает понимать, чего он конкретно хочет. И постепенно даже выстраиваются шаги, как к этой цели прийти, поэтому загадывать желание очень полезно Элена Гамаюн Нумеролог, психолог