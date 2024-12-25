«Пока часы 12 бьют»: Эксперт развеяла главный миф о загадывании желания в Новый год

Россияне привыкли загадывать желание на Новый год, пока бьют куранты. Однако это неправильно, заявила москвовед, экскурсовод Анна Рубченкова в интервью kp.ru.

Как оказалось, 12 ударов отсчитывают минуту уже после полуночи следующего года. А значит те, кто обдумывает все свои хотелки в этот период времени — уже опоздали. В идеале, загадать желание надо успеть, пока говорит президент.

Тем, кто не определился с желанием в ночь с 31 декабря на 1 января, предоставляется ещё три шанса загадать его уже после Нового года. Сделать это можно у небольшой дверцы Никольской башни московского Кремля 14 января, 1 марта и 1 сентября.

«Эту ручку, когда подступы к башне не ограждены, можно подойти и потрогать, это разрешается. Так вы сможете поздороваться с Кремлем, который «видел», как Новый год в России отмечали в четыре разные даты, — поделилась интересным фактом Рубченкова.