«Пока часы 12 бьют»: Эксперт развеяла главный миф о загадывании желания в Новый год
Москвовед Рубченкова: Загадывать желание надо до боя курантов, чтобы оно сбылось
Россияне привыкли загадывать желание на Новый год, пока бьют куранты. Однако это неправильно, заявила москвовед, экскурсовод Анна Рубченкова в интервью kp.ru.
Как оказалось, 12 ударов отсчитывают минуту уже после полуночи следующего года. А значит те, кто обдумывает все свои хотелки в этот период времени — уже опоздали. В идеале, загадать желание надо успеть, пока говорит президент.
Тем, кто не определился с желанием в ночь с 31 декабря на 1 января, предоставляется ещё три шанса загадать его уже после Нового года. Сделать это можно у небольшой дверцы Никольской башни московского Кремля 14 января, 1 марта и 1 сентября.
«Эту ручку, когда подступы к башне не ограждены, можно подойти и потрогать, это разрешается. Так вы сможете поздороваться с Кремлем, который «видел», как Новый год в России отмечали в четыре разные даты, — поделилась интересным фактом Рубченкова.
Ранее россиянам объяснили, как правильно загадать желание в Новый год, чтобы оно точно сбылось. Прежде всего, надо загадать конкретное желание. Вместо абстрактного «хочу купаться в деньгах» лучше пожелать покупку новой квартиры или повышение в должности. Кроме того, следует в деталях представить то, что хотите получить и назвать сроки. Если это машина, то какой марки, цвета, размеров и пр. И последнее: никаких злых мыслей, только хорошие желания имеют право на исполнение.