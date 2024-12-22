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22 декабря, 14:50

«Ничего такого нет»: Священник объяснил, можно ли загадывать желания на Новый год

Священник Островский: В новогодних желаниях нет ничего предосудительного

Настоятель Георгиевского храма в Нахабино, священник Павел Островский, успокоил россиян, заявив, что в новогодних желаниях нет ничего предосудительного. Он напомнил, что христиане часто желают друг другу добрых вещей, что подчеркивает важность позитивных намерений и доброты в праздничный период.

«В новогоднюю ночь, если именно пожелание, то ничего такого в этом нет. Это проявление доброты и вежливости. Пожелание — не гадание, мы часто желаем друг другу счастья или здоровья», — подчеркнул Островский в беседе с 360.ru.

В тоже время он выступил против гаданий. По словам священника, любые формы гадания неприемлемы для христиан, несмотря на многовековые традиции.

А вот иеромонах Сергей Сеньчуков (Феодорит) придерживается совершенно другого мнения. Ранее он назвал традицию загадывать желания на Новый год и Рождество грехом. По словам священнослужителя, она имеет языческие корни, поэтому с точки зрения православия является греховным обрядом.

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freepik

Борис Эльфанд
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