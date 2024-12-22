«Ничего такого нет»: Священник объяснил, можно ли загадывать желания на Новый год

Настоятель Георгиевского храма в Нахабино, священник Павел Островский, успокоил россиян, заявив, что в новогодних желаниях нет ничего предосудительного. Он напомнил, что христиане часто желают друг другу добрых вещей, что подчеркивает важность позитивных намерений и доброты в праздничный период.

«В новогоднюю ночь, если именно пожелание, то ничего такого в этом нет. Это проявление доброты и вежливости. Пожелание — не гадание, мы часто желаем друг другу счастья или здоровья», — подчеркнул Островский в беседе с 360.ru.

В тоже время он выступил против гаданий. По словам священника, любые формы гадания неприемлемы для христиан, несмотря на многовековые традиции.