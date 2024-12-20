Священнослужитель назвал грехом традицию загадывать желание в новогоднюю ночь

Иеромонах Сергей Сеньчуков (Феодорит) назвал традицию загадывать желания на Новый год и Рождество грехом. По словам священнослужителя, она имеет языческие корни, поэтому с точки зрения православия является греховным обрядом. Вместо того чтобы загадывать желание под бой курантов, Феодорит призвал людей сходить в храм и поставить свечку за благополучие в наступающем году.

«С точки зрения православного христианства, — это суеверие, которое никакого отношения к Церкви не имеет», — подчеркнул иеромонах Феодорит в беседе с Общественной Службой Новостей.

Также священнослужитель отметил, что в язычестве загадывание желаний приравнивалось к гаданиям. В целом, подчеркнул он, эта традиция не так страшна, если относиться к ней как к шутке или игре. Однако вера в серьёзность новогоднего обряда и сравнение его с религиозным и божественным означает отказ от христианства и приравнивается к греху.

«Насколько я помню, у мусульман и иудеев такого тоже нет. Ни одна религия не предполагает гаданий, это всегда считается, в общем-то, греховным занятием», — добавил Феодорит.