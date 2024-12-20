Прямая линия — 2024
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 декабря, 19:31

Священнослужитель назвал грехом традицию загадывать желание в новогоднюю ночь

Иеромонах Феодорит: загадывать желания на Новый год и Рождество — это грех

Иеромонах Сергей Сеньчуков (Феодорит) назвал традицию загадывать желания на Новый год и Рождество грехом. По словам священнослужителя, она имеет языческие корни, поэтому с точки зрения православия является греховным обрядом. Вместо того чтобы загадывать желание под бой курантов, Феодорит призвал людей сходить в храм и поставить свечку за благополучие в наступающем году.

«С точки зрения православного христианства, — это суеверие, которое никакого отношения к Церкви не имеет», — подчеркнул иеромонах Феодорит в беседе с Общественной Службой Новостей.

Также священнослужитель отметил, что в язычестве загадывание желаний приравнивалось к гаданиям. В целом, подчеркнул он, эта традиция не так страшна, если относиться к ней как к шутке или игре. Однако вера в серьёзность новогоднего обряда и сравнение его с религиозным и божественным означает отказ от христианства и приравнивается к греху.

«Насколько я помню, у мусульман и иудеев такого тоже нет. Ни одна религия не предполагает гаданий, это всегда считается, в общем-то, греховным занятием», — добавил Феодорит.

Названы главные финансовые желания россиян на 2025 год
Названы главные финансовые желания россиян на 2025 год

Ранее священник Антоний Борисов объяснил россиянам разницу между Николаем Чудотворцем и «коммерческим» Санта Клаусом. Первый никогда не брал на себя миссию исполнителя желаний, а призывал к милосердию.

Обложка ©

freepik / jcomp

Ольга Сливченко
  • Новости
  • Новый год
  • Религия
  • РПЦ
  • Праздники
  • Интересное
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar