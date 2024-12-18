Священник объяснил разницу между Николаем Чудотворцем и «коммерческим» Санта Клаусом

Николай Чудотворец, в отличие от «коммерческой» фигуры Санта Клауса, не является «исполнителем желаний», а призывает к милосердию. Об этом рассказал нашим коллегам из РИА «Новости» священник Антоний Борисов, доцент Московской духовной академии и кандидат богословия, клирик храма Воскресения Словущего в Брюсовом переулке.

«Безусловно, Святитель Николай, архиепископ Мир Ликийских, занимает одно из центральных мест среди почитаемых святых в России. Это подтверждается тем, что мы называем его «Чудотворцем» или более ласково - «Угодником». Это действительно удивительно, учитывая, что святитель жил в другой стране и принадлежал к далекой нам культуре», — отметил Борисов.

Он также добавил, что в действительности святитель Николай обладал «не таким уж мягким характером». Об этом мы узнаём из его жизнеописания.

«Он иногда проявлял принципиальность и даже строгость, особенно когда дело касалось защиты слабых и неправедно осуждённых. Таким образом, святитель Николай является служителем не только милосердия, но и Божией правды» , - пояснил священник.