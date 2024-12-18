Священник объяснил разницу между Николаем Чудотворцем и «коммерческим» Санта Клаусом
Священник Борисов: Николай Чудотворец не берёт на себя роль исполнителя желаний
Икона на выставке «Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII-XX веков» в Инженерном корпусе Третьяковской галереи. Фото © Софья Сандурская/ТАСС
Николай Чудотворец, в отличие от «коммерческой» фигуры Санта Клауса, не является «исполнителем желаний», а призывает к милосердию. Об этом рассказал нашим коллегам из РИА «Новости» священник Антоний Борисов, доцент Московской духовной академии и кандидат богословия, клирик храма Воскресения Словущего в Брюсовом переулке.
«Безусловно, Святитель Николай, архиепископ Мир Ликийских, занимает одно из центральных мест среди почитаемых святых в России. Это подтверждается тем, что мы называем его «Чудотворцем» или более ласково - «Угодником». Это действительно удивительно, учитывая, что святитель жил в другой стране и принадлежал к далекой нам культуре», — отметил Борисов.
Он также добавил, что в действительности святитель Николай обладал «не таким уж мягким характером». Об этом мы узнаём из его жизнеописания.
«Он иногда проявлял принципиальность и даже строгость, особенно когда дело касалось защиты слабых и неправедно осуждённых. Таким образом, святитель Николай является служителем не только милосердия, но и Божией правды» , - пояснил священник.
В четверг, 19 декабря, Русская православная церковь отмечает день памяти святого Николая Чудотворца, который почитается христианами по всему миру. В Церкви существуют две даты, посвящённые ему: 19 декабря — день его кончины и 22 мая — память перенесения его мощей из малоазиатского города Миры Ликийские в итальянский город Бари. Эти праздники в народе известны как «Никола зимний» и «Никола вешний».