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18 декабря, 07:40

Священник объяснил разницу между Николаем Чудотворцем и «коммерческим» Санта Клаусом

Священник Борисов: Николай Чудотворец не берёт на себя роль исполнителя желаний

Икона на выставке «Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII-XX веков» в Инженерном корпусе Третьяковской галереи. Фото © Софья Сандурская/ТАСС

Икона на выставке «Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII-XX веков» в Инженерном корпусе Третьяковской галереи. Фото © Софья Сандурская/ТАСС

Николай Чудотворец, в отличие от «коммерческой» фигуры Санта Клауса, не является «исполнителем желаний», а призывает к милосердию. Об этом рассказал нашим коллегам из РИА «Новости» священник Антоний Борисов, доцент Московской духовной академии и кандидат богословия, клирик храма Воскресения Словущего в Брюсовом переулке.

Что можно и что нельзя делать в День Николая Чудотворца — 19 декабря
Что можно и что нельзя делать в День Николая Чудотворца — 19 декабря

«Безусловно, Святитель Николай, архиепископ Мир Ликийских, занимает одно из центральных мест среди почитаемых святых в России. Это подтверждается тем, что мы называем его «Чудотворцем» или более ласково - «Угодником». Это действительно удивительно, учитывая, что святитель жил в другой стране и принадлежал к далекой нам культуре», — отметил Борисов.

Он также добавил, что в действительности святитель Николай обладал «не таким уж мягким характером». Об этом мы узнаём из его жизнеописания.

«Он иногда проявлял принципиальность и даже строгость, особенно когда дело касалось защиты слабых и неправедно осуждённых. Таким образом, святитель Николай является служителем не только милосердия, но и Божией правды» , - пояснил священник.

Икона Николая Чудотворца удержала пулю и спасла жизнь российскому бойцу на фронте
Икона Николая Чудотворца удержала пулю и спасла жизнь российскому бойцу на фронте

В четверг, 19 декабря, Русская православная церковь отмечает день памяти святого Николая Чудотворца, который почитается христианами по всему миру. В Церкви существуют две даты, посвящённые ему: 19 декабря — день его кончины и 22 мая — память перенесения его мощей из малоазиатского города Миры Ликийские в итальянский город Бари. Эти праздники в народе известны как «Никола зимний» и «Никола вешний».

Марина Фещенко
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