Икона Николая Чудотворца удержала пулю и спасла жизнь российскому бойцу на фронте

В субботу, 30 ноября, в Челябинск доставят великую святыню — мощи Николая Чудотворца. Их привезут из монастыря Санкт-Петербурга, которому реликвию подарил Патриарх Кирилл. А к нему мощи попали из города Бари, где они находились с 1087 года. Об этом рассказывает «Царьград».

Перед этим важным событием на пресс-конференции жителям города познакомили с чудесами, которые связывают со святителем Николаем. Иерей Николай Невзоров, настоятель храма великомученика Пантелеимона в посёлке Роза, принёс икону, хранящуюся в церкви.

По словам священнослужителя, в 1943 году мать отдала эту небольшую иконку сыну. Когда он воевал, хранил её в левом кармане гимнастёрки, у сердца. Однажды в икону попала вражеская пуля и удержала её, благодаря чему спасла парню бойцу жизнь. На ней до сих пор видна вмятина. Спустя годы реликвия оказалась у отца Николая.

«Сейчас этот образ очень актуален. Он находится в храме великомученика Пантелеимона, и перед ним молятся матери, жёны тех, кто находится на фронте», — подчеркнул отец Николай.

Личной историей поделился Вячеслав Скворцов, председатель Челябинского областного отделения Российского детского фонда, Почетный гражданин Челябинской области. Вячеслав Николаевич 25 лет назад попал в пургу и заблудился на Уреньге. Он начал усердно молиться Богу и Николаю Чудотворцу, обещая посвятить свою жизнь добрым делам, если выживет.

Вскоре он увидел старичка, который вывел его из тайги. На прощание мужчина сказал, что никаких благодарностей ему не нужно, важно помнить, что обещал Господу, пока ждал помощи. Вячеслав Николаевич сдержал слово. С тех пор он посвятил свою жизнь благотворительности и милосердию.