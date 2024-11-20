Не выполняют духовную функцию: Иконы призвали убрать из российских музеев

Иконам не место в музеях — там они выполняют лишь культурную роль, но теряют свою духовную функцию. Показательная история с возвращением «Троицы» Андрея Рублёва в Свято-Троицкую Сергиеву лавру должна стать массовым явлением, чтобы полотна вновь становились способом связи прихожан с Царствием Небесным. Такое мнение в беседе с Life.ru озвучил председатель общественного движения «Россия Православная», депутат Брянской облдумы Михаил Иванов.

По словам парламентария, своё истинное предназначение иконы способны исполнить лишь в стенах религиозных учреждений, участвуя в духовной жизни. Для культуры же изваяния представляют лишь художественную и историческую ценность. В настоящий момент одна лишь Третьяковская галерея хранит ряд важнейших для христиан икон, таких как Свенская икона Божьей Матери или самая ранняя русская икона Спаса Нерукотворного. Сакральное значение полотен зачастую игнорируется «музейной элитой», но случай с «Троицей» Рублёва показал, что все препятствия преодолимы.

Возвращение иконы «Троица» означает восстановление её изначальной роли, а также символизирует многолетний диалог между церковью и государством с целью укрепления традиционных духовных ценностей. Важно, чтобы такая инициатива учитывала мнение православных верующих. Мы надеемся, что аналогичное решение будет найдено и для других икон, находящихся в запасниках. Михаил Иванов Председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная», депутат Брянской областной думы