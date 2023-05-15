Написанную Андреем Рублёвым икону "Троица" вернули церкви

Чудотворная икона "Троица", которая была написана преподобным Андреем Рублёвым в XV веке, вернулась в церкви. Такое решение, как сообщили в пресс-службе РПЦ, принял президент России Владимир Путин.

"В ответ на многочисленные просьбы православных верующих президентом Российской Федерации В.В. Путиным принято решение о возвращении Русской православной церкви чудотворной иконы "Троица", написанной преподобным Андреем Рублёвым", — говорится в сообщении.

По данным Церкви, образ будет представлен в храме Христа Спасителя в Москве. Там икона пробудет год. После этого "Троицу" перевезут на историческое место — в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой лавры.