Чудо Богородицы: Разрушительный пожар под Тюменью не тронул дом бабушки с иконой

Огонь не задел дом семьи бабушки, которая встала на колени с иконой Богородицы и начала молиться во время пожара в Успенке Тюменской области. Об этом пишет SHOT и публикует фото.

Жители села Успенка Тюменской области. Фото © VK / "Тюменская область"

Сейчас пожарные продолжают работы по разборке и проливке строений, пострадавших от огня. Также в соседнем лесу тушатся небольшие очаги возгорания в местах сухой растительности. Всего для ликвидации пожара было задействовано более ста человек, а вертолёты совершили 30 сбросов воды, рассказали в МЧС.