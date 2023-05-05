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5 мая, 15:33

Чудо Богородицы: Разрушительный пожар под Тюменью не тронул дом бабушки с иконой

Дом бабушки с иконой уцелел во время пожара в Успенке Тюменской области

<p>Дом бабушки с иконой в Успенке Тюменской области. Фото © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/51007" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Дом бабушки с иконой в Успенке Тюменской области. Фото © t.me / SHOT

Огонь не задел дом семьи бабушки, которая встала на колени с иконой Богородицы и начала молиться во время пожара в Успенке Тюменской области. Об этом пишет SHOT и публикует фото.

Жители села Успенка Тюменской области. Фото © VK / "Тюменская область"

Жители села Успенка Тюменской области. Фото © VK / "Тюменская область"

Сейчас пожарные продолжают работы по разборке и проливке строений, пострадавших от огня. Также в соседнем лесу тушатся небольшие очаги возгорания в местах сухой растительности. Всего для ликвидации пожара было задействовано более ста человек, а вертолёты совершили 30 сбросов воды, рассказали в МЧС.

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Напомним, накануне в селе Успенка Тюменской области вспыхнул пожар, было эвакуировано 79 жителей. Одна из жительниц встала на колени с иконой Божьей матери и начала молиться, фото разошлось в Сети. Локализовать огонь удалось той же ночью. Сгорело 18 строений, в том числе восемь жилых домов.

Татьяна Миссуми
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