В тюменском селе Успенка локализовали пожар, от огня спасли более 1000 домов
Продвижение огня в селе Успенка Тюменской области остановлено, пожар охватил 18 строений, в том числе восемь жилых домов. Об этом сообщил глава региона Александр Моор.
Сильный пожар в тюменском селе Успенка. Видео © Telegram / SHOT
"По пожару в селе Успенка Тюменского района. По предварительным данным, 18 строений повреждено огнём — из них восемь жилых домов. В 19 часов в селе был введён режим ЧС — всех желающих эвакуировали в пункт временного размещения. Пожарным удалось остановить продвижение огня", — написал губернатор в телеграм-канале.
По данным МЧС, пожар в селе локализован на площади 3900 квадратных метров. Удалось отстоять более тысячи жилых домов. В тушении огня задействовано 226 человек, 56 единиц техники и два вертолёта Ми-8.
Моор добавил, что находиться в Успенке по-прежнему опасно из-за очень сильного задымления. Также глава региона пообщался с местными жителями, которые остались караулить свои дома. По их словам, огонь пришёл в населённый пункт из леса и очень быстро распространился по улице. Кроме того, губернатор сообщил, что 5 мая планирует встретиться с местными жителями, чьи дома пострадали из-за пожара.
Ранее Лайф писал, что пожары охватили населённые пункты Сосьва, Таёжный, Висим, Прогресс и Неустроева в Свердловской области. В Сосьве у огня удалось отстоять около 1,2 тысячи домов. В результате возгорания погибло два человека и сгорело более сотни домов. Местные жители обвинили администрацию в создании условий для пожара, после чего СК РФ сообщил о задержании двух подозреваемых по данному делу. Глава поселения добровольно ушёл в отставку. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину обеспечить восстановление пострадавшего от огня жилья в уральских посёлках.
Telegram / SHOT