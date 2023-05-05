В тюменском селе Успенка локализовали пожар, от огня спасли более 1000 домов

Продвижение огня в селе Успенка Тюменской области остановлено, пожар охватил 18 строений, в том числе восемь жилых домов. Об этом сообщил глава региона Александр Моор.

Сильный пожар в тюменском селе Успенка. Видео © Telegram / SHOT

"По пожару в селе Успенка Тюменского района. По предварительным данным, 18 строений повреждено огнём — из них восемь жилых домов. В 19 часов в селе был введён режим ЧС — всех желающих эвакуировали в пункт временного размещения. Пожарным удалось остановить продвижение огня", — написал губернатор в телеграм-канале.

По данным МЧС, пожар в селе локализован на площади 3900 квадратных метров. Удалось отстоять более тысячи жилых домов. В тушении огня задействовано 226 человек, 56 единиц техники и два вертолёта Ми-8.