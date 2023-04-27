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27 апреля, 14:41

Главу пилорамы и чиновника задержали в почти сгоревшем на Урале посёлке

СК РФ сообщил о задержании двух подозреваемых в масштабном пожаре в посёлке Сосьва

<p>Последствия пожара в Сосьве. Обложка © <a href="https://sverdlovsk.sledcom.ru/news/item/1785023/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СК РФ по Свердловской области</a></p>

Последствия пожара в Сосьве. Обложка © СУ СК РФ по Свердловской области

Правоохранители задержали руководителя пилорамы и чиновника по подозрению в причастности к смертоносному пожару в Сосьве Свердловской области. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.

"В Сосьвинском городском округе следствием СК РФ задержаны двое подозреваемых, которые, по предварительным данным, причастны к масштабному пожару", — говорится в телеграм-канале ведомства.

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Речь идёт о 29-летнем мужчине, который управлял пилорамой, и 40-летнем специалисте по пожарной безопасности МКУ "Управление гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского ГО". С подозреваемыми проводятся следственные действия. Также СК РФ возбудил третье уголовное дело — о нарушении требований пожарной безопасности, повлёкшем по неосторожности смерть двух человек (ч. 3 ст. 219 УК РФ). Первые два дела заведены по статьям о халатности и о причинении смерти по неосторожности.

Тем временем в ГУ МЧС РФ по региону сообщили, что открытое горение было ликвидировано спустя двое суток после начала пожара.

"В 18:45 (16:45 мск) открытое горение на пожаре в посёлке Сосьва ликвидировано. Пожарно-спасательные подразделения проводят проливку и разборку сгоревших конструкций", — говорится в телеграм-канале управления.

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Напомним, ранее пожары охватили населённые пункты Сосьва, Таёжный, Висим, Прогресс и Неустроева в Свердловской области. В Сосьве у огня удалось отстоять около 1,2 тысячи домов. Погибло два человека. В МВД подтвердили версию Лайфа о причине масштабного пожара — из-за тлевших опилок на лесопилке. Жители сгоревших домов обвинили в трагедии местную администрацию.

Никита Никонов
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