Главу пилорамы и чиновника задержали в почти сгоревшем на Урале посёлке

Правоохранители задержали руководителя пилорамы и чиновника по подозрению в причастности к смертоносному пожару в Сосьве Свердловской области. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.

"В Сосьвинском городском округе следствием СК РФ задержаны двое подозреваемых, которые, по предварительным данным, причастны к масштабному пожару", — говорится в телеграм-канале ведомства.

Речь идёт о 29-летнем мужчине, который управлял пилорамой, и 40-летнем специалисте по пожарной безопасности МКУ "Управление гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского ГО". С подозреваемыми проводятся следственные действия. Также СК РФ возбудил третье уголовное дело — о нарушении требований пожарной безопасности, повлёкшем по неосторожности смерть двух человек (ч. 3 ст. 219 УК РФ). Первые два дела заведены по статьям о халатности и о причинении смерти по неосторожности.

Тем временем в ГУ МЧС РФ по региону сообщили, что открытое горение было ликвидировано спустя двое суток после начала пожара.