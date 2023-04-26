В МВД подтвердили версию Лайфа о причине масштабного пожара в посёлке Сосьва

В ГУ МВД по Свердловской области подтвердили версию Лайфа, что масштабный пожар в посёлке Сосьва начался из-за тлевших опилок на лесопилке. Как сообщал руководитель пресс-службы ведомства Валерий Горелых, в район ЧП уже прибыли представители правительства региона и Министерства общественной безопасности.

"По одной из отрабатываемых представителями МВД версий, пожар вспыхнул из-за тлевшего на территории лесоперерабатывающего предприятия опила. Резкий порыв ветра мог послужить причиной распространения огня на жилой сектор, учреждение ГУФСИН и рядом находящуюся железнодорожную станцию, где стояли вагоны с пиломатериалами", — сказал Горелых журналистам.

Кроме того, пожар в посёлке Таёжный удалось ликвидировать на площади 2,7 тысячи квадратных километров, добавил представитель МВД.

Ранее местная жительница рассказала, что возможной причиной масштабного пожара в посёлке Сосьва могли стать строительные работы на лесопилке: на пилораме болгаркой резали металл. От искр сначала загорелась сухая трава, опилки, а затем пожар распространился по всему посёлку.