В МВД подтвердили версию Лайфа о причине масштабного пожара в посёлке Сосьва
МВД: Пожар в посёлке Сосьва мог начаться из-за тлевших опилок на лесопилке
В ГУ МВД по Свердловской области подтвердили версию Лайфа, что масштабный пожар в посёлке Сосьва начался из-за тлевших опилок на лесопилке. Как сообщал руководитель пресс-службы ведомства Валерий Горелых, в район ЧП уже прибыли представители правительства региона и Министерства общественной безопасности.
"По одной из отрабатываемых представителями МВД версий, пожар вспыхнул из-за тлевшего на территории лесоперерабатывающего предприятия опила. Резкий порыв ветра мог послужить причиной распространения огня на жилой сектор, учреждение ГУФСИН и рядом находящуюся железнодорожную станцию, где стояли вагоны с пиломатериалами", — сказал Горелых журналистам.
Кроме того, пожар в посёлке Таёжный удалось ликвидировать на площади 2,7 тысячи квадратных километров, добавил представитель МВД.
Ранее местная жительница рассказала, что возможной причиной масштабного пожара в посёлке Сосьва могли стать строительные работы на лесопилке: на пилораме болгаркой резали металл. От искр сначала загорелась сухая трава, опилки, а затем пожар распространился по всему посёлку.
Напомним, пожары охватили населённые пункты Сосьва, Таёжный, Висим, Прогресс и Неустроева в Свердловской области. Сейчас возгорания везде локализованы. В Сосьве от огня удалось отстоять около 1,2 тысячи домов, в Таёжном — 79 домов. В Сосьве при этом погиб один человек — 61-летний мужчина, без вести пропала 89-летняя пенсионерка. Возбуждены два уголовных дела.
Telegram / Росгвардия. Уральский округ