Жительница горящего посёлка Сосьва назвала причину пожара, уничтожившего сотню домов

Возможной причиной масштабного пожара в посёлке Сосьва Свердловской области могли стать строительные работы на лесопилке возле лечебно-исправительного учреждения № 23 на Дорожной улице: на пилораме болгаркой резали металл. Об этом рассказала местная жительница в беседе с телеграм-каналом SHOT.

Жительница посёлка Сосьва рассказала о возможной причине пожара. Видео © Telegram / SHOT

"На одной из пилорам распиливали металл — соответственно, полетели искры, загорелась сухая трава, загорелся опил в районе кладбища. Потом загорелась трава, загорелись у нас бани возле детского сада. Потом пошло дальше", — поделилась женщина.

По её словам, владельцы пилорам развозили отходы по всей округе, а затем поджигали. Причём жители посёлка жаловались на это в местную администрацию, однако там лишь разводили руки.

В результате общая площадь возгорания составила 13 гектаров. Полностью сгорели 150 зданий, из которых 110 — жилые дома. С места происшествия эвакуировали 610 жителей, включая 140 детей. Один человек — 61 летний мужчина — погиб, без вести пропала 89-летняя пенсионерка. Возбуждено два уголовных дела — по факту халатности со стороны должностных лиц и причинения смерти по неосторожности.