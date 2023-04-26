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26 апреля, 07:40

Жительница горящего посёлка Сосьва назвала причину пожара, уничтожившего сотню домов

Жительница посёлка Сосьва назвала причиной пожара резку металла на пилораме

Возможной причиной масштабного пожара в посёлке Сосьва Свердловской области могли стать строительные работы на лесопилке возле лечебно-исправительного учреждения № 23 на Дорожной улице: на пилораме болгаркой резали металл. Об этом рассказала местная жительница в беседе с телеграм-каналом SHOT.

Жительница посёлка Сосьва рассказала о возможной причине пожара. Видео © Telegram / SHOT

"На одной из пилорам распиливали металл — соответственно, полетели искры, загорелась сухая трава, загорелся опил в районе кладбища. Потом загорелась трава, загорелись у нас бани возле детского сада. Потом пошло дальше", — поделилась женщина.

По её словам, владельцы пилорам развозили отходы по всей округе, а затем поджигали. Причём жители посёлка жаловались на это в местную администрацию, однако там лишь разводили руки.

В результате общая площадь возгорания составила 13 гектаров. Полностью сгорели 150 зданий, из которых 110 — жилые дома. С места происшествия эвакуировали 610 жителей, включая 140 детей. Один человек — 61 летний мужчина — погиб, без вести пропала 89-летняя пенсионерка. Возбуждено два уголовных дела — по факту халатности со стороны должностных лиц и причинения смерти по неосторожности.

Более 130 жилых домов сгорели при пожарах в Свердловской области

Более 130 жилых домов сгорели при пожарах в Свердловской области

Напомним, мощные пожары охватили населённые пункты Сосьва, Таёжный, Висим, Прогресс и Неустроева Свердловской области. Сейчас возгорания везде локализованы. В Сосьве от огня удалось отстоять около 1,2 тысячи домов, в Таёжном — 79 домов. Тем не менее в общей сложности во всех горящих посёлках без жилья осталось 659 человек.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Светлана Оперук
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