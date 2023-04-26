В Свердловской области от пожара спасли около 1200 домов
МЧС: В посёлке Сосьва локализовали пожар и спасли от огня около 1200 домов
В Свердловской области пожарные смогли локализовать пожар в посёлке Сосьва: его площадь сейчас — около 9000 квадратных метров. От огня спасено около 1200 домов, рассказали в МЧС.
Тушение пожара в посёлке Сосьва. Фото © МЧС России
"Пожар в посёлке Сосьва локализован на площади 9000 кв. м. Сотрудники МЧС России отстояли от огня порядка 1200 домов", — говорится в сообщении ведомства.
Там пояснили, что огонь быстро распространился по сухой растительности из-за сильного ветра. А борьбе с пожаром мешал тот факт, что рядом не было воды. Сотрудникам МЧС пришлось протянуть магистральную линию длиной два километра от реки Сосьвы.
Напомним, охвативший посёлок Сосьва пожар привёл к гибели человека. Тело погибшего было найдено при разборе завалов, рассказали в МЧС.
МЧС России