В Свердловской области от пожара спасли около 1200 домов

В Свердловской области пожарные смогли локализовать пожар в посёлке Сосьва: его площадь сейчас — около 9000 квадратных метров. От огня спасено около 1200 домов, рассказали в МЧС.

Тушение пожара в посёлке Сосьва. Фото © МЧС России

"Пожар в посёлке Сосьва локализован на площади 9000 кв. м. Сотрудники МЧС России отстояли от огня порядка 1200 домов", — говорится в сообщении ведомства.

Там пояснили, что огонь быстро распространился по сухой растительности из-за сильного ветра. А борьбе с пожаром мешал тот факт, что рядом не было воды. Сотрудникам МЧС пришлось протянуть магистральную линию длиной два километра от реки Сосьвы.